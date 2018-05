Cambridge Analytica wieder in den Schlagzeilen: Datenabgriff auch von Twitter

Knapp neunzig Millionen Facebook-Nutzer sind vermutlich durch den Cambridge-Analytica-Skandal betroffen. Nun meldet Bloomberg, dass auch Twitter in den Datenstrudel gerät. Zwar ist die Informationsdichte über den einzelnen Nutzer bei Twitter gewöhnlich geringer, aber Begeisterung dürfte bei ihnen nun nicht aufkommen: Der in den Facebook-Skandal verwickelte Cambridge-Wissenschaftler Alexander Kogan hatte sich im Jahr 2015 auch Zugriff zu Twitter-Daten gekauft. Inzwischen hat das Unternehmen gegenüber dem britischen Telegraph eingeräumt, einen Datenzugang an Kogan verkauft zu haben.

Allerdings liegt der Fall anders als beim Facebook-Datenabgriff, bei dem über Kogans App und auch über weitere Apps Informationen abflossen, ohne dass alle betroffenen Nutzer das hätten wissen können. Zu einer solchen missbräuchlichen Nutzung durch Kogans Firma Global Science Research (GSR) sei es im Falle der öffentlich verfügbaren Informationen von Twitter nicht gekommen. Das sagt neben Twitter auch Kogan selbst.

Nach Angaben von Twitter hätte es einen einmaligen Zugriff über unternehmenseigene Schnittstellen (Enterprise search APIs) gegeben, bei dem Kogan eine zufällige Auswahl öffentlicher Tweets aus dem Zeitraum von Dezember 2014 bis April 2015 erlangt hätte. Allerdings sei dies an Bedingungen geknüpft gewesen:

Unternehmenskunden erhalten den weitesten Datenzugang, der auch die Tweets der letzten dreißig Tage oder Zugriff auf Tweets beinhaltet, die bis ins Jahr 2006 zurückgehen. Um diesen Zugang zu bekommen, müssen die Kunden erklären, wie sie die Daten verwenden wollen und wer die letztendlichen Datennutzer sein werden.

