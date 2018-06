Logbuch:Netzpolitik Folge 256: „10.000 Leute auf 1,3 Stellen“

Ende Mai wurde in Berlin die 256. Folge des Podcasts Logbuch:Netzpolitik gebührend mit einer Live-Gala im ausverkauften „Babylon“ gefeiert. Der fast immer wöchentlich erscheinende Podcast beschäftigt sich mit Hintergründen, Ein- und Ausblicken und manchmal Weissagungen zum netzpolitischen Geschehen in Deutschland und darüber hinaus. Inzwischen ist die Aufzeichnung der 256. Sendung online, und das gleich in mehreren Versionen. Neben dem traditionellen Audio-Podcast gibt es auch Video-Aufzeichnungen.

Zu Gast bei der Gala waren

, MdB und Mitglied der Untersuchungsausschüsse zur NSA und zum Breitscheidplatz, Arne Semsrott von Frag den Staat und OpenSCHUFA.

Zum Audio-Podcast werden die Video-Aufzeichnungen in gleich zwei Varianten angeboten:

Die Bühnen-Aufzeichnung, eine Variante mit Live-Zeichnung, die den Abend auf der Kinoleinwand begleitete.

Als Vorprogramm gab es ein Netzpolitik-Jeopardy. Eine sehr erfolgreiche Teilnehmerin dürfte unseren Leserinnen nicht unbekannt sein. :-)