KW 42Die Woche, in der dem Innenministerium die Schwungumkehr misslingt

Die 42. Kalenderwoche geht zu Ende. Wir haben 21 neue Texte mit insgesamt 182.164 Zeichen veröffentlicht. Willkommen zum netzpolitischen Wochenrückblick.

Liebe Leser*innen.

Fürs Erste ist es abgewendet. Eine Abstimmung im Bundesrat, der am Freitag eine Verordnung zur Umsetzung des Selbstbestimmungsgesetzes beschließen sollte, wurde von der Tagesordnung gestrichen.

Der Termin hatte vor allem unter den Menschen, für die das Gesetz geschaffen wurde, für große Unruhe gesorgt. Hätten die Länder den Plänen aus dem Hause von Alexander Dobrindt (CSU) zugestimmt, wären die Folgen für diese Menschen weitreichend gewesen. Ihr früherer Vorname und der alte Geschlechtseintrag sollten auf unbestimmte Zeit in ihren Meldedaten gespeichert werden – wo sie mit jedem Umzug mitumgezogen wären und Tausende von Behörden sie automatisch hätten abrufen können. Dass dieses Szenario vorerst aufgeschoben ist: ein Etappensieg.

Denn die Änderung der bisherigen Verfahren in den Ämtern wäre eine unnötige weitere Gefährdung von Menschen, die in Zeiten von Angriffen auf Pride-Demos und offener Transfeindlichkeit ohnehin schon gefährdet sind. Darauf hatten vom Bundesverband Trans* bis zum Chaos Computer Club alle hingewiesen, nachdem der Entwurf im Sommer bekannt wurde. Doch das Innenministerium hatte sich nicht beirren lassen.

Die Kraft des Gegners nutzen

Im Kampfsport gibt es das Prinzip, die Kraft des Gegners zu nutzen, um diesen mittels Schwungumkehr aufs Kreuz zu legen. Diese Kunst beherrscht man offenbar auch im BMI. Schon als das Selbstbestimmungsgesetz von der Ampel im vergangenen Jahr verabschiedet worden war, hatte das Haus vor allem eines im Sinn: Misstrauen. Wie könnte man verhindern, dass Kriminelle mit neuem Namen und Geschlechtseintrag vor der Justiz abtauchen? (🤡) Diese Sorge trieb die damalige Innenministerin Nancy Faeser (SPD) um. Sie forderte, eine Änderung der Daten müsse künftig allen Sicherheitsbehörden von Verfassungsschutz bis Bundespolizei mitgeteilt werden.

Die Datenweitergabe, in deren Visier ausschließlich Menschen geraten wären, welche die im Selbstbestimmungsgesetz festgelegten Rechte in Anspruch nahmen, konnte damals im Gesetzgebungsverfahren abgewendet werden. Jurist*innen machten den Abgeordneten klar, dass das wohl kaum mit dem Grundgesetz zu vereinbaren sei. Der Passus wurde wieder gestrichen.

Im BMI ließ man sich von solchen Rückschlägen aber offenbar nicht entmutigen. Die Kraft des Selbstbestimmungsgesetzes nutzend, sollte dann eben eine neue Meldeverordnung dafür sorgen, dass die alten Vornamen und Geschlechtseinträge doch noch möglichst einfach und automatisiert auf die Reise gehen können zwischen den Ämtern.

Wir setzen doch nur das Gesetz um, heißt es aus dem Ministerium. Als sei man sich dort der Zerstörungskraft nicht bewusst, die in dieser Verordnung liegt. Sie würde, kurz gesagt, zunichtemachen, was das Selbstbestimmungsgesetz im Kern ausmacht: Schutz, Würde und ein Leben ohne ständige Angst vor Outings. Sie würde aus einem Gesetz, das eine Befreiung bringen sollte, eines machen, das wieder Angst schürt.

„Es war von vornherein völlig klar, dass die Union durch die Hintertür versuchen wird, das Gesetz auszuhöhlen“, sagt dazu auch die Autorin Julia Monro im Interview mit netzpolitik.org. Abschaffen können sie es nicht, aber mit der Verordnung torpedieren, das können sie schon.

Ruhe vorm Rematch

Dass die Abstimmung im Rat verschoben wurde, ist erst einmal ein gutes Zeichen. Es deutet darauf hin, dass sich womöglich keine Mehrheit für das Vorhaben gefunden hätte – und dass die Aufklärungskampagnen der Verbände aus der vergangenen Woche Erfolg hatten. Wahrscheinlich wird sich aber auch das BMI in dieser Sache nicht einfach so auf die Matte legen lassen. Das nächste Mal tritt die Länderkammer in einem Monat zusammen.

Falls ihr euch fragt, was ihr bis dahin tun könnt: Unterstützt doch die Arbeit jener Organisationen mit einer Spende, die so beharrlich und kenntnisreich gegen die Verordnung arbeiten: den Bundesverband Trans*, den dgti oder auch den LSVD.

Mir fällt jetzt auch nichts mehr ein, als diesen Rückblick mit einem Haiku zu beenden.

Kraft umkehrt den Schwung,
das Ministerium taumelt –
Ruhe vorm Rematch.

In diesem Sinne und bis nächste Woche

Chris

DegitalisierungWut

Wenn Menschen sehr wütend sind, gehen sie oft irrationale Wege. Das ist aber nicht immer hilfreich, wenn es darum geht, Probleme gut zu lösen. Was diese Dynamik mit der Diskussion um Chatkontrolle zu tun hat, erklärt unsere Kolumnistin Bianca Kastl.

Von Windows 10 auf LinuxWas tun, wenn der Computer nicht für Windows 11 geeignet ist?

Microsoft beendet den Support für sein Betriebssystem Windows 10. Das ist die Gelegenheit, sich dabei helfen zu lassen, Linux auszuprobieren. Wie läuft so ein Workshop ab? Und wie kriegt man seine Daten auf den neuen Linux-Rechner? Wir fragen Harald Reingruber, der sich bei der Initiative „End of 10“ engagiert und solche Workshops anbietet.

SelbstbestimmungsgesetzWie eine neue Verordnung zur Bedrohung für Betroffene wird

Das Bundesinnenministerium will frühere Vornamen und Geschlechtseinträge zeitlich unbegrenzt im Melderegister speichern. Fachverbände schlagen Alarm: Für Menschen, die ihre Daten ändern ließen, steige damit das Risiko, auch in Zukunft diskriminiert zu werden. Sie sehen das Ziel des Selbstbestimmungsgesetzes in Gefahr.

Britisches Gericht zu Clearview AIDatenschutz gilt auch für biometrische Überwachung aus dem Ausland

In mehreren europäischen Ländern hat sich die US-Überwachungsfirma Clearview AI Millionenbußen eingehandelt, weil sie den Datenschutz verletzte. Im Vereinigten Königreich entschied nun ein Gericht, dass heimische Aufsichtsbehörden für solche Rechtsbrüche zuständig sind – selbst wenn das betreffende Unternehmen im Ausland tätig ist.

"Absurd und respektlos"Dänischer Justizminister diskreditiert Chatkontrolle-Proteste

Der dänische Justizminister versucht, mit wolkigen Anschuldigungen den Eindruck zu erwecken, dass die Proteste gegen die geplante Chatkontrolle von Big-Tech gekauft seien. Verschiedene zivilgesellschaftliche Organisationen weisen dies empört zurück – und erinnern an die Lobbynähe der EU-Kommission.

Angebliche Online-InvestmentsEine automatisierte Betrugsmaschine

Werbeanzeigen auf Facebook und Co. versprechen sichere Online-Investments, aber am Ende verlieren Menschen ihr ganzes Geld. Solche betrügerische Werbung verbietet der Digital Services Act, Plattformen müssen sie löschen. Doch der Flut an immer neuen KI-generierten Anzeigen ist schwer beizukommen.

Parlamentarisches KontrollgremiumMehr Daten für die Geheimdienste, weniger Debatte

Die Chefs der drei Bundes-Geheimdienste fordern im Bundestag mehr Befugnisse, mehr Daten und mehr Künstliche Intelligenz. Die öffentliche Anhörung des Kontrollgremiums war ein Resultat aus den Snowden-Enthüllungen. Trotzdem fehlte jede Debatte über Grundrechte und unabhängige Kontrolle der Geheimdienste.

National-Once-Only-Technical-SystemBundestag macht Weg frei für „Datenautobahn“

Künftig sollen Behörden von Bund, Ländern und Kommunen Daten der öffentlichen Verwaltungen leichter elektronisch austauschen können. Einem Staatsvertrag, der dem den Weg ebnen soll, stimmte der Bundestag gestern mehrheitlich zu. Kritik gab es vor allem von der Linksfraktion, die Datenabfluss und Datenmissbrauch befürchtet.

Social Media ab 16EU-Abgeordnete fordern strengere Regeln für Jugendschutz

Der Ausschuss für Verbraucherschutz im EU-Parlament fordert Nachbesserung beim Jugendschutz im Netz. So soll die EU süchtig machende Designs für Minderjährige generell verbieten und soziale Medien erst ab 16 Jahren erlauben. Bei schweren Verstößen sollten zudem Plattform-Manager persönlich haften.

BundestagsdebatteWas ist bei der Chatkontrolle unter „anlassbezogen“ zu verstehen?

Es steht zwar aktuell keine Abstimmung zur Chatkontrolle an, aber der Bundestag diskutierte heute dennoch über den EU-Plan zur Massenüberwachung von Chats. Die drei Vertreter der Regierungsparteien CDU, CSU und SPD fanden in ihren Reden immerhin deutliche Worte gegen eine verpflichtende Chatkontrolle.

Verhaltensscanner im MannheimHier wird die Überwachung getestet, die so viele Städte wollen

Viele deutsche Städte wünschen sich Videoüberwachung mit KI-gestützter Verhaltenserkennung. Die wird seit sieben Jahren in Mannheim getestet. Ein Besuch der überwachten Orte zeigt, was diese Form der Überwachung mit den Menschen in einer Stadt macht – und wie schlecht die Technologie funktioniert.

Julia Monro sitzt auf einem grünen Sofa und lächelt leicht in die Kamera. Im Hintergrund sind Bücherregale.
Demokratie

Verordnung zum Selbstbestimmungsgesetz„Wie per Trump-Dekret“

Das Innenministerium will den früheren Geschlechtseintrag einer Person dauerhaft im Melderegister festschreiben – trotz massiver Kritik. Wir haben mit Autorin Julia Monro über die ideologische Agenda der Union, den autoritären Regierungsstil des Innenministeriums und die Hoffnung gesprochen, dass der Bundesrat standhaft bleibt.

Progressive Pride Regenbogenflagge vor dem Bundestag
Datenschutz

SelbstbestimmungsgesetzWie eine neue Verordnung zur Bedrohung für Betroffene wird

Das Bundesinnenministerium will frühere Vornamen und Geschlechtseinträge zeitlich unbegrenzt im Melderegister speichern. Fachverbände schlagen Alarm: Für Menschen, die ihre Daten ändern ließen, steige damit das Risiko, auch in Zukunft diskriminiert zu werden. Sie sehen das Ziel des Selbstbestimmungsgesetzes in Gefahr.

