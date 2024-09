Der Chaos Computer Club lädt zum 38. Mal zu einem der größten Kongresse von Hacker:innen aus der ganzen Welt. In diesem Jahr gibt sich der CCC kämpferisch und ruft zum technischen Widerstand gegen das Abgleiten Europas in Überwachungs- und Repressionsgesellschaften auf.

Ende Dezember lädt der Chaos Computer Club unter dem Motto „Illegal Instructions“ zum 38. Chaos Communication Congress nach Hamburg. Die Kongresse des CCC locken jedes Jahr tausende Menschen aus der ganzen Welt in der Zeit zwischen Weihnachten und Silvester in das Hamburger Kongresszentrum. In der Ankündigung nimmt der Hacker:innenverein in scharfen Worten Stellung zur aktuellen politischen Lage:

Die Zeichen stehen auf Sturm. Die politischen und rechtlichen Bemühungen, das Abgleiten Europas in fragmentierte, unfreundliche Überwachungs- und Repressionsgesellschaften zu verhindern, werden immer weniger wirksam und nachhaltig.

Es sei an der Zeit, sich wieder auf gute Traditionen zu besinnen, so der Club: „Technischer Widerstand gegen Überwachung, Vermessung, Datenschnorcheln und Infiltration ist dabei eine der notwendigen Komponenten. In diesem Sinne wird der 38. Chaos Communication Congress unter dem Motto ‚Illegal Instructions‘ einen verstärkten Fokus darauf legen, wie wir menschenfeindliche Technologien durch Illegal Instructions überlisten können.“

Eingeladen sind laut dem CCC „alle demokratisch gesinnten Lebensformen“. Neben Vorträgen, Workshops und Lightning Talks erwartet die Gäste ein umfangreiches Kunst- und Kulturprogramm. Darüber hinaus soll es viel Platz für die Community in Assemblies geben. Hierbei solle ausgelotet werden, „wie wir mittels Illegal Instructions Sand ins Getriebe der digitalkapitalistischen Überwachungsmaschinerie streuen können.“ Der Kongress versteht sich als „riesiger selbstgestalteter Freiraum“, dessen Kern die von über einhundert komplett selbstorganisierten Gruppen auf die Beine gestellten Assemblies sind, in den Künstler:innen und Kulturorganisator:innen zusammen mit Hacker:innen und Aktivist:innen die Köpfe zusammenstecken.

Ab Anfang Oktober können Interessierte in einem Call for Participation ihre Beiträge zum Kongress einreichen und so das Programm mitgestalten. Das Vortragsprogramm wird rund 120 kuratierte Vorträge beinhalten, von denen ein Großteil gestreamt und später im Videoarchiv bereitgestellt wird. Informationen zur Anreise, zu Tickets und zur Veranstaltung und alle weiteren organisatorischen Details sind im Veranstaltungsblog des CCC zu finden.