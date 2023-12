Die Bundesregierung hat ein neues Lieblingsthema: mehr Abschiebungen. Dafür greift sie zu immer härteren Mitteln. So müssen Ausländer:innen ohne Papiere ihre Handys durchsuchen lassen. Ein tiefer Eingriff in die Privatsphäre, der noch dazu weitgehend nutzlos ist. Wir berichten seit Jahren darüber und entlarven die falschen Argumente der Behörden. Denn digitale Grundrechte gelten für alle.

Who you gonna call? Bullshit-Busters! Wir räumen auf mit Mythen, Lügen und falschen Versprechungen. Tagein, tagaus bekämpfen wir den Bullshit der digitalen Welt. Und wir kämpfen für Eure Grund- und Freiheitsrechte. In den kommenden Wochen berichten wir Euch in kurzen Beiträgen, welchen Bullshit wir dieses Jahr aufgedeckt und bekämpft haben. Hier erzählt Chris vom Kampf gegen die Überwachung von Migrant:innen und Asylsuchenden.



Diese Geschichte beginnt wie viele gute Geschichten: mit einer Empörung. Die Ausländerbehörde in Berlin hatte die Smartphones von Menschen durchsucht, die ohne Papiere in der Stadt lebten, um darauf nach Hinweisen für ihre Identität zu suchen. Ich habe das mitbekommen und mich darüber aufgeregt. Weil es mir so krass vorkommt, dass das erlaubt ist. Dass die Behörden einfach durch alle Details des Privatlebens dieser Menschen scrollen dürfen. Als hätten sie ihr Grundrecht auf Privatsphäre allein schon dadurch verwirkt, dass sie keinen gültigen Pass vorlegen können.

Seit fünf Jahren recherchieren wir inzwischen zu den Handydurchsuchungen von Ausreisepflichtigen. Wir haben aufgedeckt, wie Behörden in Berlin, Hamburg und Bayern die Smartphones von Geduldeten hacken. Die Maßnahmen sollen sogenannten „Asylmissbrauch“ verhindern und dabei helfen, die Identität von Menschen ohne Pass zu ermitteln. Aber das ist Bullshit!

Wir konnten zeigen, wie viele Personen davon betroffen sind und wie die Ausländerbehörden beim Knacken und Auslesen der Handys teils mit Polizei und Zoll zusammenarbeiten – als gehe es darum, Verbrecher festzunageln. Wir haben dafür gesorgt, dass Datenschutzbehörden auf die Fälle aufmerksam wurden und angefangen haben, die Praxis der Ausländerbehörden zu untersuchen. Vor allem konnten wir aber zeigen, wie wenig diese Maßnahmen objektiv bringen.

Gerne würde ich an dieser Stelle feiern, dass die Superkräfte des Journalismus gesiegt haben. Dass wir die Energiestrahlen aus unseren Protonen-Packs gekreuzt haben – und Zosch! Die Wahrheit ist: Die Situation ist gerade schlimmer denn je.

Statt die Handydurchsuchungen abzuschaffen, fährt die Bundesregierung aktuell einen Kurs der Schikane gegen Asylsuchende und Geduldete. Vermutlich ist auch den Verantwortlichen im Bundesinnenministerium klar, dass sich dieser massive Eingriff in die Privatsphäre der Betroffenen nicht wirklich lohnt. Trotzdem will das Ministerium die Befugnisse noch weiter ausbauen: Nicht nur das Gerät selbst, sondern auch die Cloud soll jetzt durchsucht werden. Das Ministerium will den Behörden außerdem erlauben, die Wohnungen von Geflüchteten zu durchsuchen, um die Handys zu beschlagnahmen.

Diese drei Mythen habe ich „gebustet“: