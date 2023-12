Wer versucht, bei den Berliner Bürgerämtern einen Termin zu bekommen, muss nicht selten etliche Male die Website aktualisieren, bis ein passender Zeitslot auftaucht. Da Nutzer:innen nur einmal pro Minute eine Anfrage schicken dürfen, kann dies zu einer frustrierend langen Angelegenheit werden.

Im Mittel könnt ihr damit rechnen, bei jedem dritten Versuch einen Termin angeboten zu bekommen. Dieser kann jedoch genau so gut noch heute oder erst in zwei Monaten liegen. Und natürlich wäre es schön, wenn ihr dafür nicht durch ganz Berlin fahren müsstet. Deshalb haben wir mit Hilfe unserer Datenrecherche ein paar Kniffe gesammelt, mit denen eure Suche hoffentlich etwas erfolgreicher wird.

Wann lohnt sich die Suche am meisten?

Termine werden bei den Bürgerämtern manuell freigeschaltet, weshalb unter der Woche etwa fünf bis zehn Mal so viele Termine gebucht werden können wie am Wochenende. Am Wochenende kann sich die Suche dennoch lohnen, da viele Termine abgesagt werden, woraufhin sie auf der Website wieder verfügbar sind. Diese liegen jedoch tendenziell etwas weiter in der Zukunft als die „frisch“ von den Ämtern freigeschalteten.

Da die Situation in den Bürgerämtern auf absehbare Zeit angespannt bleiben dürfte, ist es am sichersten, früh mit der Suche anzufangen. Termine, die mehr als zwei Wochen in der Zukunft liegen, sind am einfachsten zu bekommen. Aber nicht jeder hat den Luxus, einen langen Vorlauf zu haben, bevor er oder sie einen Termin beim Bürgeramt braucht.

Wer spontan ist und am selben Tag noch Zeit hat, hat Morgens gegen 6:30 Uhr die besten Chancen. Da findet ihr etwa bei jedem dritten Klick einen Termin für denselben Tag. Dafür müsst ihr jedoch mitunter bereit sein, innerhalb der nächsten zwei Stunden an das andere Ende der Stadt zu fahren.

Braucht ihr hingegen einen planbaren Termin in den nächsten zwei Wochen, habt ihr tendenziell nachmittags zwischen 15:00 und 17:30 Uhr Glück. Diese Termine sind jedoch am begehrtesten und dementsprechend insgesamt seltener frei. Wenn ihr einfach einen Termin braucht und euch der genaue Zeitpunkt gleich ist, klickt am besten morgens um 8 Uhr.

Außerdem lohnt es sich, so schnell wie möglich durch den Buchungsprozess zu gehen. Unser Bot hat beim Durchsuchen der Terminbuchung eine menschliche Reaktionszeit von rund 2 Sekunden simuliert. Er war dadurch mehr als jedes zehnte Mal zu langsam, um die Buchung abzuschließen. Es wurde also ein Termin angezeigt, der jedoch von einer anderen Person weggeschnappt wurde.

Die analoge Lösung

Es ist auch möglich, komplett ohne die Online-Plattform an einen Termin zu kommen. Mehrere Leser:innen haben uns berichtet, dass sie über das Bürgertelefon 030-115 kurzfristig an Termine in ihrer Nähe gekommen sind. Das Bürgertelefon ist unter der Woche zwischen 7 und 18 Uhr erreichbar, vergibt laut unseren Leser:innen jedoch vorrangig Termine für den selben Tag.

Wenn ihr die anderen Optionen erschöpft habt und euer Anliegen nicht länger warten kann, könnt ihr es auch bei eurem nächsten Bürgeramt direkt probieren. Laut FAQ könnt ihr in dringenden Fällen „den Standort eurer Wahl direkt anrufen oder aufsuchen, um dort persönlich einen Termin zu erfragen“. Wir wünschen euch eine frustfreie Suche.