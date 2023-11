Im Ringen um EU-weite Regeln für den Umgang mit sogenannter Künstlicher Intelligenz (KI) verhärten sich die Fronten. Deutschland, Frankreich und Italien haben sich auf eine gemeinsame Position zu sogenannten Basis-Modellen verständigt. Das entsprechende Positionspapier hatte Politico gestern hinter einer Paywall veröffentlicht.

Die Regierungen der drei größten EU-Länder sprechen sich dagegen aus, gesetzlichen Vorschriften für die Basis-Modelle zu erlassen. „Wir sind gegen die Einführung von unerprobten Gesetzen und schlagen deshalb vor, zunächst auf eine verpflichtende Selbstregulierung durch einen Verhaltenskodex zu setzen“, heißt es in dem zweiseitigen Papier. Das sei ausreichend, um für die notwendige Transparenz und Sicherheit der Modelle zu sorgen. Auch Sanktionen solle es zunächst keine geben.

Die Einigung ist eine Schlappe für die Verhandlungen zu einem der derzeit wichtigsten Gesetzesvorhaben der EU. Die geplante KI-Verordnung soll das weltweit erste Gesetz werden, das Künstliche Intelligenz umfassend reguliert. Es geht um Themen wie biometrische Gesichtserkennung im öffentlichen Raum oder KI-Systeme an den EU-Außengrenzen. Das Vorhaben ist derzeit in der letzten Phase des Gesetzgebungsverfahrens. EU-Kommission, der Rat und das Parlament handeln gerade im Trilog die endgültigen Regeln im Detail aus. Am 6. Dezember ist dafür der nächste Termin angesetzt.

Doch die Verhandlungen sind mit der neuesten Entwicklung nicht gerade einfacher geworden. Die Vorbereitungen für das Gesetz liefen schon seit Jahren, als die Veröffentlichung von ChatGPT im November vergangenen Jahres die Karten neu mischte. Der Chatbot des Unternehmens OpenAI gehört in die Kategorie der sogenannten General Purpose AI. Das sind KI-Systeme, die für verschiedene Zwecke eingesetzt werden können. ChatGPT basiert aktuell auf einem Sprach-Basismodell namens GPT-4. Solche Modelle und die mit ihnen verbundenen Risiken sind seit rund einem Jahr in aller Munde – doch die EU hatte sie nicht auf dem Schirm gehabt.

„Modellkarten“ statt harte Auflagen

Das Parlament bezog nach der Veröffentlichung von ChatGPT schnell Position: Auch für Basismodelle müssten in jedem Fall strikte Regeln gelten. Bei einem Treffen am 10. November kam es jedoch offenbar im Trilogverfahren zum offenen Streit. Frankreich, Deutschland und Italien hatten sich zuvor gegen jede harte Regulierung von Basismodellen ausgesprochen, wie Euractiv berichtete. Unterhändler:innen des Parlaments hätten das Treffen daraufhin demonstrativ verlassen.

Die nun im Papier ausformulierten Positionen klingen teils so, als seien sie von den KI-Unternehmen selbst verfasst worden. Die einzige ihnen drohende Auflage: Die Unternehmen sollen zu den von ihnen entwickelten Basismodellen „Modellkarten“ zur Verfügung stellen. Diese sollen, als eine Art Inhaltsangabe, „alle relevanten Informationen enthalten, um die Funktionsweise des Modells, seine Fähigkeiten und Grenzen zu verstehen“.

Vor allem das französische Unternehmen Mistral wehrt sich Berichten zufolge derzeit vehement gegen die Auflagen, die mit Verabschiedung der KI-Verordnung drohen würden. Sein Cheflobbyist Cédric O behauptete zuletzt, die Verordnung könne das Unternehmen „töten“. Mistral baut Sprachmodelle und gilt als eines von wenigen Tech-Unternehmen in Europa, die es mit Branchengrößen wie OpenAI oder Google aufnehmen könnten. Das Unternehmen wäre von den neuen Regeln für Basismodelle direkt betroffen. Die Rolle von Cédric O ist umstritten: Als französischer Digitalminister wollte er einst KI strenger regulieren, als Cheflobbyist von Mistral feuert er heute dagegen.

„Kein Überbietungswettbewerb“

In Deutschland wäre wiederum das Heidelberger Start-up Aleph Alpha betroffen. Es entwickelt ebenfalls Sprachmodelle, die mit jenen von OpenAI konkurrieren sollen. Gründer Jonas Andrulis, das berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung, war zuletzt im Wirtschaftsministerium zu Gast und sagte dort: „Ich persönlich glaube, Basistechnologie müssen wir gar nicht regulieren, Anwendungsfälle ja, Basistechnologie gar nicht.“ Das scheint auch bei Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) angekommen zu sein. Beim KI-Gipfel im britischen Bletchley Park von zwei Wochen sagte er: „Wir wollen nicht die Technik regulieren, sondern die Anwendungsmöglichkeiten.“

Mit ähnlichen Worten hatte Digitalminister Volker Wissing (FDP) jetzt die neue Einigung kommentiert: „Wir müssen die Anwendungen regulieren und nicht die Technologie, wenn wir weltweit in der ersten KI-Liga mitspielen wollen.“ Es dürfe zu keinem „Überbietungswettbewerb kommen, wer am schnellsten und am stärksten reguliert“. Geht es um die heimische KI-Branche, besteht bei der Ampel derzeit also Einigkeit.

Die US-Regierung, die lange Zeit sehr im Interesse der Tech-Unternehmen im eigenen Land handelte, geht einen anderen Weg. US-Präsident Joe Biden erließ vor wenigen Tagen ein Dekret, das sich explizit mit Basismodellen beschäftigt – und den Unternehmen zahlreiche Auflagen macht.

