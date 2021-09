In den vergangenen Wochen hat netzpolitik.org unlautere Praktiken beim Abschluss von o2-Verträgen aufgedeckt, die einige Folgen hatten. In der neuen Ausgabe unseres Hintergrundpodcasts sprechen wir mit Redakteur Ingo Dachwitz über seine Recherche und die Krux mit den Einwilligungen.

Am Anfang dieser Geschichte steht ein o2-Shopbetreiber, der nicht mehr mitspielen will. Telefónica setze die Betreiber von Partnershops unter Druck, sagt er, beim Abschluss von Verträgen einen absurde Zahl an Einwilligungen bei den Kund*innen einzuholen. Die Quote, für die ein saftiger Bonus bezahlt wird, sei mit sauberen Methoden nicht zu schaffen. Weswegen viele Betreiber dazu übergehen, die notwendigen Häkchen einfach selbst zu setzen – und den Kund*innen dann nur noch den Vertrag zur Unterschrift rüberzuschieben.

Für unseren Kollegen Ingo Dachwitz ist es der Anfang einer langen Recherche. Am Ende findet er zahlreiche weitere Shoppartner*innen, sieht interne Unterlagen, die die Quoten bestätigen, trifft hintergangene Kund*innen und veröffentlicht eine Serie von Beiträgen. Wir sprechen in dieser Folge über die Besonderheiten dieser Recherche und über den Weg, den Ingo gegangen ist, um die Vorwürfe zu belegen.

Am Ende bekommt ihr wie immer noch ein paar Medientipps der Redaktion und es geht auch um das Dauerthema Geld, sprich: die aktuelle Spendenentwicklung. Viel Spaß beim Zuhören und schreibt uns alle kritischen und lobenden Rückmeldungen gerne in die Kommentare.

Mit in dieser Folge: Chris Köver und Ingo Dachwitz

