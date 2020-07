Was vom Tage übrig blieb

Künstliche Intelligenz: Bundesregierung will Meldepflicht bei Unfällen (Heise)

Im Februar von der EU-Kommission vorgestellt, hat die Bundesregierung heute eine Stellungnahme zur EU-Strategie rund um Künstliche Intelligenz abgegeben. Demnach soll für KI-Systeme mit hohem Risiko Buch geführt sowie eine Meldepflicht erschaffen werden, sollte es zu „Unfällen“ kommen. Ein Wach- und Alarmsystem soll dafür sorgen, dass Sicherheit sowie Verbraucher- und Grundrechte gewahrt bleiben, fasst Stefan Krempl das 28 Seiten starke Papier zusammen.

LfDI Baden-Württemberg verhängt Bußgeld gegen AOK Baden-Württemberg (LfDI Baden-Württemberg)

Die AOK Baden-Württemberg muss rund 1, 2 Millionen Euro Strafe zahlen. Sie hatte zwischen 2015 bis 2019 Gewinnspiele durchgeführt und dabei personenbezogene Daten der Teilnehmer erhoben. Diese Daten hat sie zu Werbezwecken genutzt, was nicht in allen Fällen rechtens war. Künftig soll eine neu geschaffene Task Force für Datenschutz sicherstellen, dass so etwas nicht mehr vorkommt.

Delivery Hero Confirms Foodora Data Breach (Data Breach Today)

Na Prost Mahlzeit. Beim Lieferdienst Foodora wurde bereits 2016 virtuell eingebrochen, dabei kamen Daten, darunter Namen, Adressen sowie gehashte Passwörter, von 727.000 Accounts in die falschen Hände. Betroffen sind auch Kunden aus Deutschland und Österreich, die dabei erbeuteten Daten zirkulierten später im Netz. Wer bei Foodora je einen Account hatte, sollte sicherheitshalber sein Passwort ändern.

