Was vom Tage übrig blieb

Digitales Gesundheitswesen: Spezifikationen für das elektronische Rezept fertig (Heise)

Die Gematik, die für die elektronische Gesundheitsinfrastruktur in Deutschland zuständig ist, hat neue Spezifikationen veröffentlicht. Sie sollen die Grundlage dafür bilden, dass in genau einem Jahr einfache Rezepte als E-Rezepte ausgestellt werden können. Eigentlich sollte das E-Rezept noch in diesem Jahr eingeführt werden. Außerdem hat die Gematik die elektronische Patientenakte auf Stufe 2 gehoben – damit sollen jetzt neben Ärzten auch Hebammen und Entbindungspfleger, Pflegepersonal und Physiotherapeuten Zugriff auf die Patientenakte haben.

ACM calls for governments and businesses to stop using facial recognition (Venture Beat)

Neben vielen anderen Organisationen hat jetzt auch die amerikanische Association for Computing Machinery (ACM) hat ein Statement veröffentlicht, in dem sie den Gesetzgeber bittet, Gesichtserkennung sowohl für Unternehmen wie auch für Behörden zu verbieten. Die Technologie sei noch nicht ausreichend ausgereift und deshalb eine Gefahr für die Menschenrechte, heißt es in der Stellungnahme.

Facebook löscht hunderte Accounts und Gruppen von rechtsextremem Netzwerk (Spiegel)

Rund 320 Konten, mehr als 100 Gruppen und 28 Seiten, die im Zusammenhang mit dem rechtsextremen „Boogaloo“-Netzwerk aus den USA stehen, hat Facebook jetzt gesperrt. Dort wurde zu Gewalt gegen Zivilpersonen, Sicherheitskräfte, Beamte und Regierungsinstitutionen aufgerufen. In den vergangenen Tagen haben sich immer mehr Unternehmen von Coca-Cola über Volkswagen bis zu SAP einem Boykott angeschlossen, weil Facebook ihrer Meinung nach zu wenig gegen Hasspostings und Rassimus auf seinen Plattformen tut. Facebook will das jetzt ändern.

