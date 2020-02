Was vom Tage übrig blieb

Apple muss Angestellten Zeit für Taschenkontrolle bezahlen (Golem)

Was für ein glorreicher Sieg für die internationale Bewegung der Tech-Arbeiterinnen und -Arbeiter! Der wervollste Konzern der Welt, Apple, darf die Taschen seiner Store-Angestellten künftig nicht mehr in ihrer Freizeit kontrollieren, sondern muss diese Routine als Arbeitszeit anrechnen. Die Revolution, sie beginnt offenbar doch in Kalifornien. Dort jedenfalls hat gerade der Oberste Gerichtshof zugunsten der Arbeitnehmer:innen entschieden.

Amazon: Neues Bewertungssystem gegen Fake-Reviews (t3n)

„Top Tastatur, pünktlich geliefert, Anschlagsqualität hervorragend.“ Echt oder Fake? Dass sich gefälschte Bewertungen nicht hundertprozentig vermeiden lassen, ist dem Handelsriesen Amazon klar. Das Unternehmen will ihnen nun aber die Relevanz nehmen. Zukünftig sollen auch Nur-Sterne-Bewertungen bei verfizierten Käufen möglich sein. Das soll die Menge der Rezensionen erhöhen und für Ausgleich sorgen.

Ein Handy mit Wählscheibe (Golem)

„Ich wollte etwas haben, das sehr persönlich und absolut taktil ist. Gleichzeitig sollte es mir eine Ausrede geben, keine SMS schreiben zu müssen“, sagt die Ingenieurin Justine Haupt über ihr selbstgebautes Mobiltelefon. Der Clou: Es hat eine Wählscheibe und sonst nicht viel. Vielleicht ist es zwanzig Jahre nach der Markteinführung des iPods ja mal wieder Zeit für eine Innovation, die rund und eckig in Einklang bringt. Für alle, die mit Digital Detox so richtig ernst machen wollen, hat Haupt eine Bauanleitung und Vorlagen für 3D-Drucker veröffentlicht.

Zuckerberg-Haardetektor (Twitter/@sam_lavigne)

Just discovered an open source hair detector and have used it on hundreds of images of Mark Zuckerberg to build what I believe is the most comprehensive archive of Zuckerberg haircuts in existence. Thank you AI researchers! pic.twitter.com/QJqXLAbqyw

— Sam Lavigne (@sam_lavigne) February 16, 2020