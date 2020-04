Auch nach den ersten Aussichten auf Lockerung der Coronavirus-Beschränkungen treibt die Frage, wie es wieder zurück in die Normalität gehen kann, viele um. Das Blockchain-Unternehmen Ubirch hat nun zusammen mit anderen ein Konzept für ein „Digitales Corona-Gesundheitszertifikat“ vorgestellt. Es soll einen „schnellen Neustart der Wirtschaft“ ermöglichen.

Der Corona-Status getesteter Personen soll in einer Blockchain der Blockchain-Genossenschaft govdigital gespeichert werden. Dieser Status kann dann beispielsweise genutzt werden, um Zutrittskontrollen zu automatisieren. Im Whitepaper werden als Beispiele Behörden, Krankenhäuser oder Fluggesellschaften aufgeführt. Am Konsortium sind neben Ubirch unter anderem das Gesundheitsamt der Stadt Köln, das Biotech-Unternehmen Centogene und die Bundesdruckerei beteiligt. Das System werde derzeit im Labot des Kölner Uniklinikums getestet, berichtet die FAZ (Paywall), finanziert werde das Projekt aus eigenen Mitteln der Konsortiumsbeteiligten.

Der gesamte Prozess vom Testen eines Covid-19-Verdachtsfalls bis zum eventuell zukünftigen Impfstatus soll pseudonym in einer solchen Blockchain erfasst werden. Die Testergebnisse selbst sollen aber zuerst den Patienten oder einer Klinik zugestellt werden, um dann verifiziert zu werden. Eine „komprimierte“ Fassung des Ergebnisses soll dann zum Vorzeigen genutzt werden können. Die in einer Blockchain gespeicherten Angaben sollen nur nach Autorisierung der betreffenden Person interpretiert werden können.

„Ein verlässlicher Corona-Status wird in den nächsten Monaten ein ganz entscheidendes Merkmal sein, um wieder zu mehr Normalität zurückkehren zu können“, so Ubirch-CEO Stefan Noller. Menschen, die immun gegen das Coronavirus sind, könnten dann wieder zurück an die Arbeit gehen oder Flüge antreten – so die Idee.

„Eine katastrophale Idee“

Das Prinzip erinnert an die Gesundheitsstatus-Apps in China, dem Ursprungsland der Corona-Pandemie. Alipay und WeChat entwickelten für die Regierung Anwendungen, die den Gesundheitsstatus von Personen mittels Farbcodes darstellen. Wem die App grünes Licht gibt, darf beispielsweise außerhalb einer Provinz reisen. Sie speist sich jedoch aus mehr, nicht vollständig bekannten, Datenquellen, etwa Kontakt- und Bewegungsinformationen.

Jürgen Geuter, alias tante, ist unabhängiger Wissenschaftler und beschäftigt sich mit ethischen Fragestellungen von Algorithmen. Er kommentiert das Projekt folgendermaßen: „Die Idee, derart sensible Gesundheitsdaten in einer öffentlich lesbaren Blockchain zur Verfügung zu stellen, klingt wie zynische Satire. Die Diskriminierungs- und Missbrauchspotenziale einer solchen Lösung sind kaum abschätzbar, gerade, weil die Daten auch undefinierten ‚Businesses‘ zur Verfügung gestellt werden sollen.“

Für Benutzer:innen sei nicht mehr sichtbar oder verständlich, wer Zugriff auf ihren Covid-19-Status habe, so Geuter. „Werbetreibende, Palantir oder auch nur mögliche zukünftige Arbeitgeber. Eine katastrophale Idee.“

(Update: Das Unternehmen Ubirch weist darauf hin, dass keine personenbezogenen Daten in öffentlichen Blockchains gespeichert würden. Bei govdigital heißt es auch: „Für Anwendungen im öffentlichen Sektor ist es sinnvoll, dass die ‚Distributed-Ledger-Technology‘ nicht in einer allgemein verfügbaren (öffentlichen) Blockchain betrieben wird. Stattdessen braucht es eine sichere, in öffentlicher Hand befindliche ‚private Blockchain‘ – alle Rechenknoten (’nodes‘) befinden sich in staatlicher bzw. kommunaler Hand. Durch diese ‚Private Infrastructure‘ können zukünftige Anwendungen durch govdigital in einem sicheren Umfeld entwickelt und betrieben werden.“)