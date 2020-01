Kostenfreier Online-Kurs

An künstlicher Intelligenz interessierte Menschen dürften sich freuen: Seit Kurzem gibt es den viel gelobten Online-Kurs „Elements of AI“ auf Deutsch. Die Entwickler:innen wollen möglichst vielen Menschen mit unterschiedlichsten Vorkenntnissen die Grundlagen der Technologie näher bringen.

Die Universität Helsinki hat ihren Online-Kurs zu den Grundlagen der künstlichen Intelligenz, „Elements of AI“, auf Deutsch übersetzt. Seit Dezember 2019 ist das in Zusammenarbeit mit der finnischen Unternehmensberatung Reaktor entwickelte Fortbildungsmaterial kostenlos in sechs verschiedenen Sprachen für alle Interessierten verfügbar.

Dank anschaulichen Beispielen und Übungen zur Vertiefung am Ende jedes der sechs Kapitel, vermittelt der Kurs auf verständliche Art und Weise grundlegende Informationen zu künstlicher Intelligenz. Er gibt dabei Antworten auf verschiedene Fragen: Was ist gemeint, wenn von künstlicher Intelligenz – kurz KI – die Rede ist und welche Probleme können damit gelöst werden? Welche realen Anwendungen gibt es bereits heute für diese Technologie und was ist eigentlich der Satz von Bayes? Wie funktioniert maschinelles Lernen und wie werden neuronale Netze gebildet?

Das letzte Kapitel wagt abschließend einen Blick in die Zukunft und versucht zu ergründen, welche Lebens- und Arbeitsbereiche in den kommenden Jahren durch KI verändert werden könnten. Bei erfolgreichem Beenden des Kurses gibt es eine Teilnahmebestätigung in PDF-Format.

