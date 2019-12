AI Now Report 2019

Überwachung, Unterdrückung, Spaltung: In einem neuen Bericht warnen Forscher:innen des AI Now Institute vor den sozialen Folgen künstlicher Intelligenz. Ihre Empfehlungen appellieren an Firmen wie Regierungen und machen deutlich: Die Technologie rast den Gesetzgeber:innen davon.

Ein renommiertes New Yorker Forschungsinstitut fordert die Nutzung von KI-basierter Technologie zur Erkennung von Emotionen in bestimmten Situationen zu verbieten. Das AI Now Institute beschreibt in seinem Anfang der Woche veröffentlichten Jahresbericht, wie Emotionserkennung dazu genutzt wird, den „perfekten“ Angestellten beim Vorstellungsgespräch zu finden oder unaufmerksame Studierende in Vorlesungen auszumachen. Auch von Sicherheitsbehörden wird diese Technologie bereits eingesetzt.

Die Forscher:innen kritisieren diese Methode, da aktuelle Studien darauf hindeuten, dass sie nicht oder nur sehr unzuverlässig funktioniert. Sie fordern deshalb, die Verwendung bei wichtigen Entscheidungen zu verbieten. In elf weiteren Empfehlungen geben sie außerdem Ratschläge und Handlungsempfehlungen, wie ihrer Meinung nach in den kommenden Jahren mit der Entwicklung von künstlicher Intelligenz umgegangen werden sollte.

Zwölf Empfehlungen für den Umgang mit KI

Aufsichtsbehörden sollten die Verwendung der Emotionserkennung bei wichtigen Entscheidungen, die sich auf das Leben der Menschen und ihren Zugang zu Ressourcen auswirken, verbieten. Bis dahin sollten KI-Unternehmen aufhören, Emotionserkennung bereitzustellen. Regierung und Wirtschaft sollten jede Anwendung der Gesichtserkennung in sensiblen sozialen und politischen Kontexten einstellen, bis die Risiken vollständig untersucht sind und angemessene Vorschriften geschaffen wurden. Die KI-Branche muss strukturelle Veränderungen vornehmen, um systemischen Rassismus, Misogynie und Mangel an Vielfalt zu bekämpfen. Die Erforschung der Vorurteile und Verzerrungen, die in Algorithmen eingebaut sind und von ihnen verstärkt werden, sollte über technische Lösungen hinausgehen und die Folgen des Einsatzes dieser Systeme thematisieren. Regierungen sollten die Auswirkungen der Entwicklung von KI-Systemenen auf das Klima öffentlich machen und Firmen dazu verpflichten, dasselbe zu tun. Arbeitnehmer:innen sollten das Recht haben, gegen ausbeuterische und invasive KI-Systeme vorgehen zu können und Gewerkschaften sollten sie dabei unterstützen. Mitarbeiter:innen von Tech-Firmen sollten das Recht darauf haben zu wissen, was sie bauen und eine unethische oder schädliche Nutzung ihrer Arbeit anfechten können. Staaten sollten erweiterte biometrische Datenschutzgesetze erlassen, die sowohl öffentliche als auch private Akteure reglementieren. Gesetzgeber müssen die Integration von öffentlichen und privaten Überwachungsinfrastrukturen regeln. So sollten Firmen wie Amazon nicht ohne weiteres KI-Systeme zur Mitarbeiter-Überwachung einsetzen können. Die Folgen von algorithmischer Entscheidungsfindung auf Klima, Gesundheit und geografische Verdrängung sollten berücksichtigt werden. Forschende im Bereich des maschinellen Lernens sollten potenzielle Risiken und Schäden berücksichtigen und die Herkunft ihrer Modelle und Daten besser dokumentieren. Der Gesetzgeber sollte bei der Nutzung von KI im Gesundheitssektor verlangen, dass eine Aufklärung vor der Verwendung personenbezogener Daten erfolgt.

Eines wird sehr deutlich: AI Now will Firmen und Regierungen im Hinblick auf die Folgen der Nutzung von künstlicher Intelligenz mehr in die Pflicht nehmen. Viele der Empfehlungen sprechen sie direkt an und fordern dazu auf, neue Gesetze zu erlassen und eigene Praktiken zu hinterfragen. Gleichzeitig sollen aber auch die vom Einsatz betroffenen Personen sich bewusst darüber werden, welche Auswirkungen diese Technologie für sie haben kann.

KI kann erkämpfte Rechte untergraben

Aus dem Bericht wird deutlich, dass die Forscher:innen sich große Sorgen um die Verwendung von künstlicher Intelligenz machen. Sie befürchten etwa eine systematische Benachteiligung von Arbeitnehmer:innen mit geringen Löhnen, da KI von Arbeitgeber:innen benutzt wird, um Arbeitsabläufe automatisiert zu überwachen und bei Bedarf auch zu sanktionieren. Als Beispiele nennen sie die Warenlager von Amazon, in denen die Angestellten von einer KI auf ihre Produktivität überwacht werden.

Die Nutzung algorithmischer Entscheidungsstrukturen verstärkt und verfestigt nach Meinung der Forscher:innen bereits bestehende Machtungleichheiten. Informationen würden durch KI-gestützte Anwendungen in den Händen derjenigen gebündelt werden, die sowieso schon Macht haben. Mit ihrem Bericht wollen sie deswegen auch aufzeigen, welche Methoden angewandt werden können, um diese Missverhältnisse auszugleichen und den Einsatz von künstlicher Intelligenz so sozialverträglich wie möglich zu gestalten.

Widerstand der Zivilgesellschaft

Der Bericht kritisiert auch, dass sich in der Vergangenheit hauptsächlich Arbeitnehmer:innen, Bürgergruppen oder Journalist:innen und Forscher:innen dafür eingesetzt haben, dass KI reguliert wird und gewisse Mindeststandards eingehalten werden. Künstliche Intelligenz wurde dabei von den Betroffenen oftmals als Verstärkung bereits bestehender Diskriminierungspraktiken angesehen. Ihr Widerstand richtete sich damit nicht exklusiv gegen die Technologie, sondern gegen KI als Verstärkung von bestimmten Effekten.

Die Forscher:innen zeigen sich in ihrer Zusammenfassung zwiegespalten. Einerseits sehen sie großes Bedrohungspotential durch die ausufernde Nutzung von KI. Insbesondere das Fehlen geeigneter Sicherheitsvorkehrungen oder Rechenschaftsstrukturen bei dem Einsatz algorithmischer Systeme bereit ihnen dabei Sorge. Andererseits haben sie Hoffnung, dass der wachsende Widerstand der Zivilgesellschaft dem Ausbau der Nutzung von künstlicher Intelligenz Grenzen setzt: