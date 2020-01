Was vom Tage übrig blieb

Daten-Leak bei Autovermietung Buchbinder: 3 Millionen Kundendaten offen im Netz (c’t)

Ein offener Port und schon flutschen 10 Terabyte Daten aus dem falsch konfigurierten Server. So erging es der Autovermietung Buchbinder. „Es handelt sich dem Augenschein nach um die komplette MSSQL-Firmendatenbank“, schreibt c’t. Auf erste Hinweise zum Datenleck hat das Unternehmen laut den Entdeckern nicht geantwortet, dann haben Zeit und c’t der Sache hinterherrecherchiert. Zeit-Autor Jens Tönnesmann war auch selbst vom Leck betroffen – Ford Focus, Farbe: Iridium-Schwarz. Mit in der Datenbank fanden sich offenbar auch Botschaften, Politiker und der BSI-Chef.

Apple dropped plan for encrypting backups after FBI complained – sources (Reuters)

Apple bietet keine wirklich verschlüsselten Geräte-Backups bei iCloud an, aus einem schwer verdaubaren Grund. Das FBI hatte laut einem Bericht von Reuters Druck gemacht. Wären die Backups sicher gespeichert, hätten es nämlich auch die Ermittler schwerer. Ob das wirklich der Grund war, wollte der Tech-Riese nicht kommentieren.

Inside the $10 million cyber lab trying to break Apple’s iPhone (Fast Company)

Apropos Apple: Immer wieder würden Ermittler auch gern auf verschlüsselte iPhones zugreifen. Das scheint nicht ganz so leicht zu sein und Manhattans District Attorney und die Cybercrime-Einheit der Stadt versuchen, für Millionen von Dollar iPhones zu knacken. Die Reportage mit den schicken Schwarzweißbildern ist vielleicht ein bisschen Detektiv-Pathos-geladen, aber dennoch lesenswert.

Die erstaunlichen Erfolge von „Frag den Staat“: Wie Transparenz-Aktivisten deutsche Behörden löchern. (Tagesspiegel)

Der Tagesspiegel hat ein ausführliches Portrait über unsere Freunde von Frag den Staat gemacht.

