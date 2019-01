Neuer Vertrag, neue Zeitschrift: Immer mehr Wissenschaft wird Open Access

Seit 2016 verhandelt ein großes Bündnis deutscher Wissenschaftseinrichtungen unter „Projekt DEAL“ mit den drei Großverlagen Elsevier, SpringerNature und Wiley über einen kollektiven Umstieg vom bisherigen Abo-Modell zu einem Publish&Read-Modell mit freiem Open-Access-Zugang für alle Neuveröffentlichungen. Anstatt also mit Abogebühren die großteils mit öffentlichen Geldern finanzierte Forschung quasi wieder zurückzukaufen, soll in Zukunft eine Pauschale pro veröffentlichtem Artikel bezahlt und damit auch der Volltextzugriff auf das gesamt Digitalarchiv der Verlage abgegolten werden. Die Artikel der beteiligten Einrichtungen wiederum sollen sofort – also ohne Embargo-Frist – unter offener Lizenz weltweit frei zugänglich sein, sofern die Autorinnen und Autoren im Einzelfall nicht widersprechen.

Am 15. Januar vermeldete Projekt DEAL nun den ersten Abschluss eines solchen Vertrages mit Wiley, dem kleinsten der drei Großverlage (Videos von der Pressekonferenz). Die konkrete Einigung sieht eine Publish&Read-Gebühr in Höhe von 2.750 Euro vor,

die zum einen die Veröffentlichung der […] Artikel (publish) im Open Access und zum anderen den Lesezugang auf das gesamte Portfolio (read) an Subskriptionszeitschriften abdeckt. Der Gesamtpreis für den bundesweiten DEAL-Vertrag mit Blick auf das Publizieren und Lesen in den Subskriptionszeitschriften ergibt sich aus der Multiplikation der [Publish&Read]-Fee von 2.750 € mit der Zahl der Artikel, die von Submitting Corresponding Authors der grundsätzlich teilnahmeberechtigten Einrichtungen veröffentlicht werden. Zusätzliche Kosten für den lesenden Zugriff (reading fee) fallen nicht an. Hinzu kommt lediglich eine Einmalzahlung für den retrospektiven Lückenschluss für das Archiv (Anschluss an die Nationallizenzen bis 1997).

Nicht nur die Einigung selbst, auch die Vertrags- und Kostentransparenz ist wegweisend. So soll der Vertrag im Volltext online zugänglich gemacht werden. Transparenz über die Zahlungen ist wiederum Voraussetzung für die Verrechnung innerhalb der an Projekt DEAL beteiligten Einrichtungen. Vor allem aber ist ein doppelt verbesserter Zugang die Folge: die von Projekt DEAL erfassten Einrichtungen bekommen in der Regel Zugang zu einem viel größeren Teil des digitalen Wiley-Archivs und die Beiträge ihrer Wissenschaftler stehen sofort und für alle frei im Netz. An den Mechanismen wissenschaftlicher Qualitätskontrolle wie anonymisierten Begutachtungsverfahren („Peer Review“) vor Veröffentlichung ändert sich durch die Vereinbarung nichts.

Druck auf Elsevier & Co steigt

Der Druck auf SpringerNature und Elsevier, sich zu vergleichbaren Konditionen auf eine derartige Open-Access-Vereinbarung einzulassen, steigt durch diese Einigung beträchtlich. Im Fall von Elsevier ist es sogar so, dass über 200 Wissenschaftseinrichtungen in Deutschland ihre Verträge mit dem größten Wissenschaftsverlag gekündigt haben. Im Dezember 2018 entschied sich als letzter großer Player in Deutschland auch die Max-Planck-Gesellschaft, ihren Vertrag mit Elsevier zu kündigen. In der Pressemeldung zur Entscheidung wurde diese explizit mit der Unterstützung für Projekt DEAL begründet.

Neben dem ent- und geschlossenen Auftreten von Seiten der etablierten Wissenschaftseinrichtungen setzt sich 2019 auch der Exodus von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern bei Elsevier fort. Ähnlich wie beim Fall der sprachwissenschaftlichen Fachzeitschrift Lingua gab jetzt auch der Herausgeberkreis der Elsevier-Zeitschrift „Informetrics“ kollektiv seinen Rücktritt bekannt (Rücktrittsschreiben im Wortlaut), um kurz darauf mit der neugegründeten Open-Access-Zeitschrift Quantitative Science Studies weiterzumachen. Im Fall von Lingua gelang es der neugegründeten Open-Access-Alternative Glossa problemlos, in deren Fußstapfen zu treten. Bei Quantative Science Studies dürfte es genauso sein.

Fälle wie Lingua/Glossa und jetzt Informetrics/Quantitative Science Studies sind deshalb so aufschlussreich, weil sie dokumentieren, dass Verlagsmacht nur von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in den Herausgeberkreisen geliehen ist. Ihre Reputation und ihre Netzwerke sind entscheidend für die Reputation einer Zeitschrift. Der Verlag ist im besten Fall ein professioneller Dienstleister, viel zu oft nicht einmal das.

Alles super?

Die Vereinbarung zwischen Wiley und dem Projekt-DEAL-Konsortium ist jedenfalls eine Verbesserung im Vergleich zum Status quo. Ob der Preis von 2.750 Euro pro veröffentlichtem Artikel angesichts sinkender Publikationskosten dank digitaler Technologien und Wegfall von Printversionen angemessen ist und ob in Zukunft übermäßige Preissteigerungen wie beim Abo-Modell vermieden werden können, ist nicht so einfach zu beantworten.

Die guten Erfahrungen der Projekt-DEAL-Mitglieder mit dem vertragslosen Zustand im Fall von Elsevier stärken aber jedenfalls ihre Verhandlungsposition bei zukünftigen Verhandlungen – ganz zu schweigen vom Vorteil, das alle gemeinsam als Kollektiv und nicht jede Einrichtung einzeln verhandelt. Hilfreich ist in diesem Zusammenhang außerdem, den Trend zu Open-Access-Universitätsverlagen sowie bibliotheksbasierten Veröffentlichungsangeboten weiter zu forcieren. Schließlich stellt sich die Frage, wann und zu welchen Konditionen Projekt DEAL auch für andere Verlage und deren Digitalangebote geöffnet wird. Kleinere Verlage bleiben derzeit noch außen vor.