Für Browser und als App: Neuer Tracking-Blocker von DuckDuckGo

Die Suchmaschine „DuckDuckGo“ hat ein neues Angebot für Nutzer von Firefox, Safari, Chrome sowie iOS und Android: eine Browser-Erweiterung respektive Browser-App, die Werbung blockiert und damit mehr Sicherheit und Privatsphäre bietet. Beide sind quelloffen bei Github verfügbar. Bei den besuchten Webseiten zeigte die Browser-Erweiterung an, wie die zu übertragenden Daten verschlüsselt werden und welche Tracker dort aktiv sind. Außerdem gibt eine Skala eine Privatsphäre-Einschätzung ab („Privacy Grade“).

Nach Angaben von DuckDuckGo finden sich Tracker beispielsweise von Google auf 76 Prozent von Webseiten, die von Facebook noch immerhin auf 24 Prozent. Für Menschen, die nicht ohnehin den ganzen Tag bei Facebook und Google eingeloggt sind, gibt es daher neben der Werbeblockierung noch zusätzliche Informationen über eingebettete Objekte in Webseiten („Embed Ads“), die sich zu Werbenetzwerken verbinden:

Our Privacy Protection will block all the hidden trackers we can find, exposing the major advertising networks tracking you over time, so that you can track who’s trying to track you.

(Unser Privatsphäreschutz wird alle versteckten Tracker blockieren, die wir finden können, und die großen Werbenetzwerke aufzeigen, die Dich über einen längeren Zeitraum verfolgen. So kannst Du nachvollziehen, wer Dich zu tracken versucht.)