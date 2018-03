EU-Kommission legt neuen Plan zu gerechterer Besteuerung von Internetkonzernen vor

Auf Druck der Mitgliedstaaten will die EU-Kommission in den kommenden Tagen einen Vorschlag zur härteren Besteuerung von Google, Facebook und weiteren Internetkonzernen vorlegen. Gestern wurde ein 12-seitiger Entwurf des Vorschlages bekannt, der die Unternehmen, die bisher trotz Milliardengewinnen kaum Steuern in der EU abführen, stärker in die Pflicht nehmen will. Denn der effektive Steuersatz der Digitalunternehmen beträgt nach Kommissionsangaben im EU-Durchschnitt bisher nur knapp die Hälfte des Steuersatzes, den „konventionelle“ Unternehmen zahlten, schreibt die FAZ.

Insbesondere Frankreich drängt seit Längerem auf ein härteres Vorgehen gegen Steuervermeidung durch Internetkonzerne, Widerstand gibt es dagegen von Niedrigsteuerländern wie Luxemburg und Irland. Die beiden Staaten trafen mit Großkonzernen in der Vergangenheit immer wieder Absprachen, die ihre niedrigen Steuersätze sogar weiter senkten. Die EU-Kommission ordnete Apple darum 2016 die Nachzahlung der Rekordsumme von bis zu 13 Milliarden Euro aus unfairen Steuervergünstigungen an.

Der neue Vorschlag nimmt nun mit Nutzer-Datenströmen erzielte Einnahmen ins Visier. Das trifft Plattformen wie Google, Facebook und Twitter, aber auch Vermittler von Dienstleistungen wie AirBnB, schreibt das Internetmedium Politico. Außen vor bleiben hingegen Firmen wie Netflix, die ihr Geld mit Abonnements verdienen und nicht mit Datenverkauf und Werbung.

Dort Steuern zahlen, wo die Einnahmen sprudeln

Betroffen sind von dem Vorschlag alle Unternehmen mit einem weltweiten Umsatz von mehr als 750 Millionen Euro und mehr als 10 Millionen davon in Europa. Die Kommission will den speziellen Steuersatz für die Unternehmen von ein bis fünf Prozent des Umsatzes für den ganzen EU-Raum einheitlich festlegen. Nach bisher geltenden Regeln werden Firmen an ihrem physischen Sitz besteuert, im Falle vieler US-Technologiefirmen ist etwa Irland der EU-Niederlassungsort. In Brüssel drängt man seit längerem darauf, die Besteuerung in den Ländern zuzulassen, wo die Gewinne gemacht werden. Die Rede ist vom Konzept einer „virtuellen dauerhaften Betriebsstätte“ – damit sollen Firmen auch dort zur Kasse gebeten werden, wo sie kaum Mitarbeiter haben, aber viel verdienen.

Eine schnelle Einigung auf die Vorschläge der Kommission scheint allerdings wenig wahrscheinlich. Bereits bisher haben kleine Staaten mit niedrigen Steuern, allen voran Irland und Luxemburg, aber auch Malta, Zypern und die baltischen Staaten, sich erfolgreich gegen neue Steuervorhaben gestemmt. In Steuerfragen ist weiterhin Einstimmigkeit im Ministerrat notwendig. Gegen den Willen einzelner Länder und deren unmittelbaren Eigennutzen eine neue Regelung durchzusetzen, wird eine Herausforderung, die den Einsatz großen politischen Kapitals erfordern wird.

Eine mögliche Hilfe für reformwillige Staaten ist allerdings die Steuerreform von US-Präsident Donald Trump, die US-amerikanische Unternehmen zur Heimholung von im Ausland geparkten Geldreserven bringen soll. Der Schritt stößt in Europa auf einige Empörung und könnte als Argument für eine stärkere Besteuerung der fast ausschließlich US-amerikanischen Internetkonzerne dienen.