Google-finanzierter Think Tank feuert Google-Kritiker

Die New America Foundation, ein US-amerikanischer Think Tank mit großer Förderung von Google, hat einen ihrer Mitarbeiter gefeuert, nachdem dieser wiederholt die Monopolstellung von Google kritisiert hat. Das berichtet die New York Times.

Der betroffene Mitarbeiter, Barry Lynn, ist Gründer des „Open Market Program“ des Think Tanks und bekannt für seine Kritik an der Monopolstellung von Konzernen wie Amazon und Google. Vor zwei Monaten lobte Lynn die Rekordstrafe der EU-Kommission gegen Google wegen Missbrauchs seiner marktbeherrschenden Stellung als Suchmaschine.

Gesamtes Team muss gehen

Google-Chef Eric Schmidt beschwerte sich darüber bei der Leitung von New America. Wenig später kündigte diese die Zusammenarbeit mit Lynn. Neben Lynn muss das gesamte „Open Markets“-Team, knapp zehn Mitarbeiter, die Denkfabrik verlassen. Anscheinend befürchtete der Think Tank, wegen der Kritik künftig keine Gelder mehr von Google zu erhalten, schreibt die New York Times. Lynn und seine Mitarbeiter wollen ihre Arbeit nun eigenständig fortführen.

Google steckt mittlerweile jährlich Millionenbeträge in Förderungen von Think Tanks, Universitäten und wissenschaftliche Studien. Mit dieser als „deep lobbying“ bekannten Praxis versucht der Konzern, Einfluß auf die öffentliche Debatte zu nehmen. Erst kürzlich hat eine Untersuchung der Campaign for Accountability (CfA) ergeben, dass in vielen Fällen verborgen bleibt, dass Google dahintersteckt.