Darauf hat die Welt gewartet: Smarte Inseln

Belle-Île-en-Mer heißt sie, in etwa „Schöne Insel im Meer“, und man kann ahnen, was damit gemeint ist. Gut 5.000 Menschen wohnen dort, etwa zwanzig Kilometer von der französischen Küste entfernt. Geht es nach Renault, ist Schönheit nicht genug: Die Insel in der Bretagne soll, wie auch zwei andere portugiesische Inseln, „smart“ werden.



Netzpolitik.org ist unabhängig, werbefrei und fast vollständig durch unsere Leserinnen und Leser finanziert.



Der französische Autohersteller verschenkt zwanzig E-Autos, will die Batterien von elektrischen Autos für die Stromversorgung während Verbrauchsspitzen nutzen und bekommt damit – wie man sieht – Medienaufmerksamkeit. Ob die Insel in dem Zuge unbenannt wird, vielleicht in „Smart-Île-en-Mer“, ist nicht bekannt.