Wir fiebern mit: Auch die Redaktion von netzpolitik.org wird heute Nacht die US-Wahl live verfolgen. Wir haben zusammengestellt, wo wir im Netz am besten hinschauen und hinklicken.

Harris vs Trump :

Heute finden in den USA die lang erwarteten Präsidentschafts- und Kongresswahlen statt. Die Berichterstattung dominiert natürlich das Rennen um das höchste Amt im Land. Zur Wahl stehen die demokratische Vize-Präsidentin Kamala Harris, ihr gegenüber steht der republikanische Ex-Präsident Donald Trump. Das Rennen scheint bis zuletzt offen: Beobachter:innen gehen davon aus, dass das Rennen in einer Handvoll Bundesstaaten von einer Handvoll Wähler:innen entschieden wird.

Als kleine Redaktion können wir uns keine US-Korrespondent:in leisten, werden uns aber dennoch die Nacht um die Ohren schlagen und auf netzpolitik.org berichten. Dabei stellen sich uns ähnliche Fragen wie euch: Wo kommen die besten Infos her? Wer hat die neuesten Trends? Wer liefert die besten Grafiken?

Spannend wird es hierzulande ab 1 Uhr früh: Dann schließen die ersten Wahllokale an der US-Ostküste. Den ersten Aufschlag macht Georgia, eine halbe Stunde später folgt North Carolina. Beide Bundesstaaten sind heiß umkämpft. Finale Ergebnisse dürften, wie schon bei den vergangenen Wahlen, auf sich warten lassen. Aber erste Trends werden die Richtung vorgeben, in die sich die Wahlnacht entwickeln wird. Kurz danach wird das ebenfalls als Swing State geltende Pennsylvania erste Ergebnisse liefern.

Deutschsprachige Livestreams zur Wahl

Die Öffentlich-Rechtlichen berichten mit Live-Sendungen, sowohl die ARD als auch das ZDF steigen ab 1 Uhr früh live ein. Einen Live-Stream gibt es auch bei den Privatsendern ntv und bei Euronews.

Für alle, die sich schon vor 1 Uhr einstimmen wollen, gibt es bei ZDF, Phoenix und 3sat Dokumentationen, Sondersendungen und Talk-Formate.

US-Livestreams

Richtig Spaß macht Wahlschauen natürlich im Original, denn nur da bekommt man den wirklichen Einblick, wie US-Sender und Medien diese wichtige Wahl präsentieren. Viele US-Medien sind auf Youtube live mit dabei, etwa CNN. Durch die Wahlnacht führt auch die Washington Post. Das quasi-öffentliche-rechtliche PBS hat eine Spezialsendung vorbereitet. Bereits auf Sendung sind die Nachrichtenagentur Reuters und NBC News.

Etwas komplizierter wird es mit den klassischen US-Nachrichtensendern. Die lassen sich normalerweise nicht ohne Weiteres aus Deutschland abrufen. In der Regel wird zumindest ein VPN benötigt, um die Ländersperre zu umgehen. Viele US-Sender setzen zudem einen Account voraus, oft lässt sich dieser kostenlos für einen Monat testen (sofortige Kündigung nicht vergessen). Manche Sender machen aber zur Präsidentschaftswahl eine Ausnahme und senden auch über YouTube live.

Wer sich nicht auf Youtube verlassen will oder kein VPN zur Hand hat, kann einen Umweg beispielsweise über Zattoo machen und sich dort ein Probe-Abo klicken und dann verschiedene Sender wie CNN ansehen.

Soziale Medien

War bei vergangenen Wahlen noch Twitter eine gute Anlaufstelle, um beim Ausgang live mitzufiebern, eignet sich das inzwischen von Elon Musk aufgekaufte und zu X umbenannte soziale Netzwerk bestenfalls dazu, die Manipulationsversuche von Republikanern zu verfolgen. Dort soll etwa eine „Election Integrity Community“ Unstimmigkeiten bei der Wahl aufdecken – ob die Vorwürfe stimmen oder nicht, Faktenchecks sind dort unerwünscht.

Besser auf die Wahl hat sich BlueSky vorbereitet. Nicht nur tummeln sich dort kaum Rechte herum, die dezentrale Twitter-Alternative hat etwa den früheren „Trust and Safety“-Chef von Twitter angestellt, Moderationsteams sollen gemeinsam mit der Community das Ärgste verhindern. Folgen lässt sich dort nicht nur einzelnen Nutzer:innen, sondern auch sogenannten Feeds (Account notwendig). Empfehlenswert ist etwa die Liste verifizierter Nachrichtenmedien, die ausgewählter Politikwissenschaftler:innen oder das „Starter Pack“ des Daten- und Visualisierungsteams der Financial Times.

Auf Reddit sind wie bei jeder Wahl hunderttausende Postings in dutzenden Subreddits zu erwarten. Üblicherweise steht im größten US-Politik-Subreddit im Laufe des Wahlabends ein Megathread bereit, in dem die letzten Ergebnisse diskutiert werden.

Falls ihr Tipps und Ergänzungen habt, etwa eine spannende Mastodon-Instanz oder Accounts, schreibt es uns gerne in die Ergänzungen.

Visualisierungen

Kaum ein großes Medium, das ohne Visualisierungen auskommt. BBC etwa stellt in bester Datenjournalismus-Manier dar, wie und wo sich die für den Sieg notwendigen 270 Wahlstimmen auftreiben lassen. Ebenfalls aufwändige und interaktive Grafiken liefert die NY Times (kostenloser Account notwendig), genauso wie Reuters.

Auf Reddit sind in den vergangenen Tagen bereits diverse grafische Aufarbeitungen bestimmter Fragestellungen aufgepoppt. Etwa historische Daten knapper Wahlausgänge oder eine Sprachanalyse vergangener und des aktuellen Wahlkampfes.

Vorprogramm

Wer sich noch ein wenig einstimmen will, bevor es richtig los geht: Der Late-Night-Komiker Seth Meyers fasst in seinem „A Closer Look“-Segment zusammen, mit welchen Botschaften die beiden Wahlkämpfer:innen in den Schlussspurt gezogen sind.

Schon am Sonntag hat John Oliver noch einmal deutlich gemacht, um was es bei der Wahl geht.

Und der Satirekanal „The Onion“ nimmt derweil die Wahlberichterstattung selbst auf die Schippe: