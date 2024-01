Achtung, es wird grotesk: In Katharina Nocuns Basisseminar können Sie alle notwendigen Grundlagen zur Erbringung ganzheitlicher Digital-Spiritualitätsdienstleistungen lernen, mit denen Sie direkt in die Selbständigkeit durchstarten können. Von den ersten Schritten bis hin zu fragwürdigen Verkaufsstrategien.

Eines ist kristallkugelklar: Das Angebot der Esoterik-Branche ist so vielfältig wie die Ängste der Menschen in Krisenzeiten. In dieser Welt, geprägt von aufstrebender Technologie und alternativen Heilansätzen, entwickelt sich eine unvorhergesehene Allianz zwischen der digitalen Welt und den Kräften der Astrologie.

Doch was verbirgt sich hinter diesem ungewöhnlichen Bündnis? Wie lässt sich mit den Ängsten der Menschen der größtmögliche Gewinn abschöpfen? Das und vieles mehr erklärt Katharina Nocun in ihrem kostenlosen Basisseminar: Fortbildung Cyber-Astrologie & KI-Karma auf dem 37C3 des Chaos Computer Clubs. Nicht nur Inhalt, sondern auch Form ihres Vortrags begeisterten. Er triefte von Motivationssprech und entzauberte so die Werbeversprechen der Branche gleich doppelt.

Sterne, Bytes und Prognosen

Bei der Cyber-Astrologie, einer modernen Variante astrologischer Praktiken, werden Algorithmen und sogenannte Künstliche Intelligenz eingesetzt, um personalisierte Horoskope zu erstellen und individuelle Prognosen abzugeben. Dass hinter diesen Wahrsager-Skills vielmehr die menschliche Neigung steht, vage und allgemeingültige Aussagen über die eigene Person so zu interpretieren, dass sie als zutreffende Beschreibung empfunden werden, zeigt der Barnum-Effekt.

Der französische Psychologe und Statistiker Michel Gauquelin untersuchte im Jahr 1968 die Barnum-Eigenschaft astrologischer Persönlichkeitsprofile. Über eine Zeitungsanzeige bot er den Leser:innen die Möglichkeit, ein persönliches Horoskop erstellen zu lassen. Es meldeten sich 150 Interessierte in der Erwartung, ein individuelles Horoskop ausgestellt zu bekommen. Doch fernab dieser Erwartungen und ohne darüber informiert zu werden, erhielt jede Person denselben Text – ein Persönlichkeitsprofil, das mithilfe eines der ersten Astrologie-Programme am Computer erstellt wurde. Mit den Geburtsdaten eines bekannten Serienmörders.

Im Anschluss wurden die Versuchspersonen um die Beantwortung mehrerer Fragen gebeten, darunter die, ob sie sich und ihre persönlichen Probleme in dem Profil wiedererkennen würden. 94 Prozent der Befragten bejahten diese Frage, 90 Prozent fanden die Beschreibung sehr passend.

„Verkaufen Sie ein Gefühl“

Ähnlich wie die Cyber-Astrologie beruht auch die Homöopathie auf einem festen Glaubenssystem. In diesem Fall orientiert sie sich an den Lehren von S. Hahnemann. Demnach entstehen Krankheiten durch Verstimmungen der geistigen Lebenskraft. Doch trotz ihrer schweren Messbarkeit besteht glücklicherweise die Möglichkeit, sie durch den Einsatz hochpreisiger und stark verdünnter Substanzen zu behandeln.

So empfehlen Homöopath:innen unter anderem stark verdünntes Plutonium gegen die Furcht vor drohenden Katastrophen, Bedrohung durch Partner:innen, Kindergärten oder Schulen sowie gegen die Angst vor Krankheiten. Oder auch Murus Berlinensis, pulverisierte, verdünnte, geschüttelte und abgefüllte Reste der Berliner Mauer. Sie sollen vor allem gut gegen seelische Blockaden helfen (€).

Dass Homöopathie im Widerspruch zu den Prinzipien der evidenzbasierten Medizin steht, lässt sich mittels eines souveränen Umgangs mit Reklamationsversuchen problemlos vertuschen:

Mental-Antivirus & Threat Detection

Die Machenschaften der Esoterik-Branche zeigen wieder einmal, wie einfach das Internet für kosmische und vor allem betrügerische Praktiken genutzt werden kann – ungeachtet der Warnungen vor potenziellen Risiken wie finanziellen Verlusten oder dem Vertrauensverlust in wissenschaftlich fundierte Heilmethoden. Die Verbindung von Technologie und esoterischen Praktiken hat sich zu einer faszinierenden Marketingstrategie entwickelt, die eine innovative Möglichkeit bietet, die spirituelle Seite des Lebens zu erforschen.

Falls auch Ihr Interesse geweckt wurde, schließen Sie jetzt das 42-Stufen-Komplettpaket ab! Auf der nächsten Stufe erwarten Sie folgende Themen: