Der Chaos Communication Congress wird in seiner 37. Ausgabe zwischen Weihnachten und Silvester nach Hamburg ins umgebaute Hamburger CCH zurückkehren. Nach dem diesjährigen Chaos Communication Camp hätten die Hackerinnen und Hacker Lust und Bedarf nach mehr Austausch, Themen, Workshops und mehr Party, verkündet der CCC.

Weiter heißt es in der Mitteilung:

Die digitale Welt ist mal wieder im Umbruch: noch mehr Auftragshacks, noch mehr Staatstrojaner vor dem Bundesverfassungsgericht, noch mehr KI-Hyper-Hyper samt irren Ideen wie der Chatkontrolle und noch mehr Polithampel, die nur nach Lobbyversprechungen entscheiden. Dagegen hilft nur: sich informieren, sich positive Impulse für eine lebenswerte digitale Zukunft holen und lernen, was mit universellen Computern alles möglich ist.

Während des Neubaus und Umbaus der Hamburger Veranstaltungsfläche hatte der CCC seine Konferenz drei Mal in der Messe Leipzig ausgerichtet. Nun freue man sich auf das vertraute, aber modern umgestaltete Gebäude: „Die dort für uns verfügbare Fläche beträgt zwar nur knapp ein Fünftel dessen, was der CCC im Congress Center Leipzig bespielt hat, dafür sind die Wege aber auch vertikal und deutlich kürzer und die zu heizenden Räume übersichtlicher. Die Besucher können dank der Lage mitten in Hamburg auf die reichlich vorhandene Infrastruktur an Unterkünften und Verpflegung zurückgreifen.“

Es können laut Ankündigung weniger Besucher:innen als in Vor-Corona-Zeiten am Kongress teilnehmen, auch werde das Vortragsprogramm auf weniger Bühnen stattfinden als früher. In Leipzig hatten etwa 17.000 Menschen den Congress besucht, in Hamburg waren es zum Höhepunkt etwa 13.000 Menschen.

Inhalte für die „traditionsreichste deutsche IT-Sicherheits- und Technikkompetenzkonferenz“ (Eigenbeschreibung) können zu einem späteren Zeitpunkt in einem Call for Papers eingereicht werden. Der Ticketverkauf findet im Vorfeld statt, die Veranstaltung wird vermutlich wie in den Vorjahren ausverkauft sein. Informationen zum Congress und dem Vorverkauf, sowie Möglichkeiten sich einzubringen, gibt es auf dem Veranstaltungsblog des CCC.