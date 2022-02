NPP 246 - Off the Record zur Spendenkampagne



Ja, ja, das liebe Geld. Es ist eines der Dauerthemen in unserem Hintergrundpodcast und auch die neue Folge dreht sich darum. Denn ohne stabile Finanzierung könnten wir keine kritischen Recherchen anstellen, keine scharfen Analysen teilen und keine spitzen Kommentare schreiben. Auch diesen Podcast, in dem wir euch hinter den Kulissen mitnehmen, gäbe es dann nicht.

Deshalb ist es umso schöner, dass wir einen riesigen Erfolg feiern können: Den erfolgreichen Abschluss unserer Spendenkampagne 2021. Wir hatten uns vorgenommen, eine Million Euro zu erreichen. Das brauchen wir, um in unserer aktuellen Stärke solide finanziert zu sein. Ein Rekordergebnis für uns und für spendenfinanzierten Journalismus in Deutschland. Zwischenzeitlich sah es gar nicht gut aus, bei Start der Kampagne fehlten noch mehr als 400.000 Euro.

Dass es dann doch geklappt hat, hat ganz schön viel Einsatz erfordert. Von uns, aber vor allem auch: von euch! In dieser Folge erzählen wir, wie die Kampagne abgelaufen ist und reflektieren, was gut und was weniger gut lief. Außerdem gibt es umfangreiche Zahlen dazu, wie sich unser Jahresergebnis zusammensetzt und wie sich das Spendenaufkommen in den letzten Jahren entwickelt hat.

Wie immer an dieser Stellen sagen wir Danke für die großartige Unterstützung! Und viel Spaß beim Hören!

Mit in dieser Folge: Ingo Dachwitz, Stefanie Talaska und Ole

