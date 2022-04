In einer Kindergeschichte zu Freier Software gibt es für alle etwas zu entdecken. Matthias Kirschner und Sandra Brandstätter zeigen in ihrem Buch, wie man buntes Eis, Kritik an proprietärer Software und Spaß am Basteln zusammenbringen kann. Eine Rezension.

„Ein Märchen über Software, Skateboards und Himbeereis“ will das Kinderbuch „Ada & Zangemann“ von Matthias Kirschner und Sandra Brandstätter sein. Es geht um ein junges Mädchen, Ada, die in armen Verhältnissen aufwächst und um den reichen Erfinder Zangemann. Der hat viele nützliche Erfindungen gemacht, die Kinder und Erwachsene gerne nutzten: programmierbare Eismaschinen, Skateboards, Lautsprecher.

Aber es gibt ein Problem: Zangemann kann die Kontrolle über seine Erfindungen nicht loslassen. Als ihm nicht gefällt, welche Musik da ganz laut aus seinen Lautsprechern dröhnt, wird er wütend und greift ein. Alles außer seiner Lieblingsmusik können die Leute jetzt nur noch leise hören. Auch die Skateboards fahren nicht mehr auf dem Gehweg, weil der monopolistische und vereinsamte Erfinder sich daran stört.

Ada, die sich Zangemanns tolle Gerätschaften sowieso nicht leisten kann, nimmt die Sache selbst in die Hand. Sie entwickelt eigene Geräte und hilft ihren Freund:innen, ihre Skateboards und Lautsprecher umzuprogrammieren. Sie teilt ihr Wissen mit den anderen Kindern und sorgt dafür, dass alle ihre Geräte so nutzen können, wie sie es wollen. Sie sind nicht mehr abhängig von der Eissorte des Tages, vom Musikgeschmack des Erfinders oder von seinen Ansichten, was richtig und was falsch ist. Klar, dass das nicht ohne Konsequenzen und Widerstände bleibt.

Viel zu entdecken, egal wie alt man ist

Kirschner, Präsident der Free Software Foundation Europe, will mit dem Buch das Interesse an Freier Software und Hardware vermitteln, die Illustratorin Brandstätter zeichnet in detailreichen Bilder, wie bunt eine Welt sein kann, die von den Einwohner:innen – ob jung oder alt – selbst gestaltet wird. Und so ist das Buch eigentlich mehr als ein Märchen über Software, Skateboards und pyramidenförmiges Eis mit bunten Streuseln. Es ist eine Motivation für die erste Demo und ein klein bisschen zivilen Ungehorsam. Es ist eine Utopie der Möglichkeiten, mit begrenzten Mitteln und wenig Geld die Welt besser zu machen und ein Beispiel ohne Moralzeigefinger, dass Kontrolle nicht glücklich macht.

Das Buch spart nicht mit Andeutungen und Seitenhieben, die auch Erwachsene entdecken können. Auf proprietäre Software in Verwaltungen und die üblichen Problemchen mit Software, die vielleicht noch nicht ganz einwandfrei läuft und dann vielleicht ein paar Rülpser hat. Und am Ende wird fast alles gut. Nur, wie es dem Herrn Zangemann nun geht, erfährt man nicht. Und darf dennoch hoffen, dass auch er etwas gelernt hat und nicht einfach frustriert das Erfinden sein lässt.

Das Buch ist bei O’Reilly Deutschland/Dpunkt Verlag erschienen und steht unter der Creative-Commons-Lizenz BY-SA 3.0. Ergänzend zum Buch gibt es weitere Materialien wie Ausmalbilder und Anregungen, wie man mit der eventuell entstehenden Programmier- und Bastelmotivation weitermachen kann.