Die Bundestagswahl rückt näher, in knapp drei Wochen steht für viele die Entscheidung an, welche Partei die eigene Stimme am ehesten verdient. Wer noch unentschlossen ist und die digitalpolitischen Positionen der Parteien mit in Erwägung ziehen will, kann sich heute Abend eine Entscheidungshilfe holen.

Die Digitale Gesellschaft veranstaltet eine netzpolitische Podiumsdiskussion zur Bundestagswahl mit Vertreter:innen aller demokratischen Parteien im Bundestag. Los geht es um 20 Uhr. Vor Ort auf der c-base gibt es keine Plätze mehr, die Veranstaltung wird aber aufgezeichnet und auf YouTube live gestreamt.

Netzexpert:innen der Parteien auf einem Podium vereint

Laut Ankündigung soll es um Grundrechte, Demokratie und Infrastruktur für eine digitale Gesellschaft gehen.

Zu Gast sind die SPD-Parteivorsitzende Saskia Esken, die netzpolitische Sprecherin der Grünen, Tabea Rößner, und der Linkspartei, Anke Domscheit-Berg, der digitalpolitische Sprecher der FDP, Manuel Höferlin, und Thomas Heilmann von der CDU, Mitglied im Ausschuss für Digitale Agenda.

Veranstaltet wird der netzpolitische Abend gemeinsam mit dem Verein Selbstbestimmt.Digital e. V. Die Moderation übernehmen Julia Kloiber und Hannah Schilling.