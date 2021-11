Namhafte Wissenschaftler fordern die neue Bundesregierung in einem offenen Brief auf, autonome Waffensysteme international zu ächten. Wenn die Ampelkoalitionäre nicht die deutsche Wissenschaft auf dem Feld der Robotik, Künstliche Intelligenz und Informatik ignorieren wollen, muss sich das im Koalitionsvertrag widerspiegeln.

Wir dokumentieren den offenen Brief, der heute veröffentlicht wurde und der von der neuen Bundesregierung ein stärkeres Engagement und mehr Initiative gegen autonome Waffensysteme fordert. Konkret wird von ihr verlangt, dass ein internationaler Vertrag über tödliche autonome Waffen initiiert wird.

Unterzeichnet haben den Brief 62 namhafte Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus Deutschland, die in der Informatik und anderen Wissenschaften arbeiten, die zu Robotik und Künstlicher Intelligenz forschen. Der offene Brief kann unter autonomewaffen.org auch mitgezeichnet werden.

Offener Brief: Initiative für ein internationales Abkommen zu Autonomie in Waffensystemen

Hiermit bringen wir unsere tiefe Besorgnis über Waffensysteme zum Ausdruck, die Ziele ohne echte menschliche Kontrolle auswählen und angreifen. Wir fordern einen rechtsverbindlichen internationalen Regulierungsrahmen für die Nutzung dieser sogenannten „Autonomie in Waffensystemen“. Damit schließen wir uns ähnlichen Initiativen zahlreicher CEOs sowie tausender unserer KollegInnen aus den Feldern der Robotik und der Künstlichen Intelligenz (KI) u. a. in Australien, Belgien, Kanada, Norwegen, den Niederlanden und den USA an.

Wir sind der Auffassung, dass KI und Robotik das Potential haben, der Menschheit in vielerlei Hinsicht dienlich zu sein. Wie alle anderen technologischen Entwicklungen können auch sie im Positiven wie im Negativen Anwendung finden. Daher erfordern die mit dem technischen Fortschritt einhergehenden Implikationen unsere erhöhte Aufmerksamkeit.

Autonomie in Waffensystemen bringt gewichtige ethische, sicherheitspolitische und rechtliche Risiken mit sich. Seit Jahren werden diese öffentlichkeitswirksam und in zahlreichen internationalen Foren, unter anderem bei den Vereinten Nationen in Genf, diskutiert. Die Sorge gilt dabei dem Verlust der menschlichen Kontrolle über den Einsatz von Gewalt. Menschen sollten nicht von autonomen Systemen angegriffen werden, insbesondere sollte nicht die Entscheidung von Massenvernichtungswaffen allein von Algorithmen ohne menschliche Eingriffsmöglichkeit getroffen werden: Entscheidungen über Leben und Tod dürfen nicht an Algorithmen delegiert werden.

Der unregulierte Einsatz autonomer Waffensysteme stellt eine ernsthafte Gefährdung für das Völkerrecht sowie die Menschenrechte und vor allem die Menschenwürde dar. Die aktuelle Entwicklung droht zudem ein Wettrüsten, gefolgt von mehr regionaler und globaler Unsicherheit, auszulösen. Ohne Regulierung werden sich autonome Waffen außerdem schnell weiterverbreiten, wodurch das Risiko zunimmt, dass Konflikte in Maschinengeschwindigkeit ausgelöst oder zum Eskalieren gebracht werden, ohne dass Menschen noch bremsend eingreifen können. Schließlich wirft die aktuelle militärtechnologische Entwicklung Fragen der Zurechenbarkeit und Verantwortung auf, da unklar ist, wer bei einer autonomen Zielbekämpfung für etwaige Verstöße gegen das Völkerrecht zur Rechenschaft gezogen werden könnte.

So wie die meisten ChemikerInnen und BiologInnen kein Interesse am Bau chemischer oder biologischer Waffen haben, so haben auch wir ForscherInnen auf den Feldern der KI und der Robotik kein Interesse daran, High-Tech-Waffen zu entwickeln. Wir wollen nicht, dass unser Fachgebiet dadurch in Verruf gerät. Das könnte nicht zuletzt zu gesellschaftlicher Ablehnung unserer Forschung führen und so den Nutzen von KI und Robotik insgesamt schmälern. ChemikerInnen und BiologInnen haben sich für internationale Abkommen eingesetzt, mit denen chemische und biologische Waffen erfolgreich verboten wurden. Nun ist es an der Zeit, dass die neue Bundesregierung unsere Bedenken zum Anlass nimmt, um Autonomie in Waffensystemen einzuhegen. Ist diese Büchse der Pandora erst einmal geöffnet, wird es sehr schwer sein, sie wieder zu schließen.

Bereits in den letzten beiden Koalitionsverträgen kam klar zum Ausdruck, dass deutsche Bundesregierungen Waffensysteme ächten, die der menschlichen Entscheidungs- und Verfügungsgewaltentzogen sind. Für den neuen Koalitionsvertrag fordern wir daher die Formulierung eines konkreteren Ziels.

Deutschland muss eine führende Rolle bei der Entwicklung eines neuen, völkerrechtlich verbindlichen Vertrages zur Regulierung von Waffensystemen übernehmen, die in ihren kritischen Funktionen autonom sind, also Ziele ohne menschliches Zutun auswählen und bekämpfen. Der Vertrag sollte die Beibehaltung echter menschlicher Kontrolle beim Einsatz dieser Waffensysteme vorschreiben und solche autonomen Waffensysteme gänzlich verbieten, die sich gezielt gegen Menschen richten oder die aufgrund ihres Designs und während ihrer Nutzung nicht sicherstellen können, dass echte menschliche Kontrolle gewährt bleibt.

Unterzeichnende

Prof. Dr. Hannes Federrath

Präsident der Gesellschaft für Informatik (GI) / Universität Hamburg

Priv.-Doz. Dr. Matthias Klusch

Sprecher Fachbereich Künstliche Intelligenz der GI / DFKI / Universität des Saarlandes

Prof. Dr.-Ing. Ingo J. Timm

Sprecher Fachbereich Künstliche Intelligenz der GI / DFKI / Universität Trier

Prof. Dr.-Ing. habil. Christoph Benzmüller

Confederation of Laboratories fpr Artificial Intelligence Research in Europe (CLAIRE) / Freie Universität Berlin

Prof. Dr. Holger Hoos

CLAIRE / Universität Leiden

Prof. Dr. Philipp Shisallek

Direktor am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) / CLAIRE / Universität des Saarlandes

Prof. Dr. Klaus-Dieter Althoff

Universität Hildesheim

Prof. Dr. Franz Baader

TU Dresden

Dr. Joachim Baumeister

Universität Würzburg

Prof. Dr. Christoph Beierle

FernUniversität in Hagen

Prof. Dr. Hans-Peter Beise

Hochschule Trier

Prof. Dr. Ralph Bergmann

Universität Trier / DFKI

Prof. Dr. Harald Binder

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Prof. Dr. Carsten Binnig

TU Darmstadt

Prof. Dr. Karl Hans Bläsius

Hochschule Trier

Dr. Aljoscha Burchardt

Universität des Saarlandes / DFKI

Prof. Dr. Prof. h.c. Andreas Dengel

Direktor am DFKI / TU Kaiserslautern

Fabio Ferreira, Doktorand

Universität Freiburg

Prof. Dr. Peter Fettke

Universität des Saarlandes / DFKI

Prof. Dr. Ulrich Furbach

Universität Koblenz-Landau

Prof. Dr. Malte Göttsche

RWTH Aachen University

Prof. Dr. Josif Grabocka

Universität Freiburg

Prof. Dr. Martin Hennecke

Universität Würzburg

Prof. Dr. Joachim Hertzberg

Universität Osnabrück / DFKI

Prof. Dr. Prof. h.c. Ottheim Herzog

Universität Bremen

Prof. Dr. Jörg Hoffmann

Universität des Saarlandes

Dipl. Bioinf. Ericson Hölzchen

Universität Trier

Prof. Dr. Andreas Hotho

Universität Würzburg

Prof. Dr. Frank Hutter

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Lecturer Ermelinda Kanushi

University College Freiburg

David Kaub, M.Sc.

Universität Trier

Prof. Dr. Kristian Kersting

TU Darmstadt

Prof. Dr. Antonio Krüger

Direktor und CEO des DFKI / Universität des Saarlandes

Prof. Dr. Gerhard Lakemeyer

RWTH Aachen University

Prof. Dr. Marc Erich Latoschik

Universität Würzburg

Prof. Dr. Jörg Lohscheller

Hochschule Trier

Prof. Dr. Carsten Lutz

Universität Bremen

Lukas Malburg, M.Sc.

Universität Trier

Prof. Dr. Mira Mezini

TU Darmstadt

Prof. Dr. Mirjam Minor

Goethe-Universität Frankfurt

Prof. Dr. Katharina Morik

TU Dortmund

Prof. Dr. Hans Jürgen Ohlbach

LMU München

Sebastian Pineda Arango, M.Sc.

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Dipl. Inf. Eric Rietzke

Universität Trier

Prof. Dr. Raul Rojas

Freie Universität Berlin

Prof. Dr. Claus Rollinger

Universität Osnabrück

Prof. Dr. Stefan Roth

TU Darmstadt

Prof. Dr. Constantin Rothkopf

TU Darmstadt

Prof. Dr. Ute Schid

Universität Bamberg

Prof. Dr. Christoph Schmitz

Hochschule Trier

Prof. Dr. Jörn Schneider

Hochschule Trier

Prof. Dr. Bernhard Schölkopf

Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme

Jakob Michael Schönborn, M.Sc.

Universität Hildesheim

Prof. Dr. Jörg Siekmann

Universität des Saarlandes / ehemalig Direktor am DFKI

Danny Stoll, Doktorand

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Prof. Dr. Radu Timofte

Julius-Maximilian-Universität Würzburg

Prof. Dr. Abhinav Valada

Universität Freiburg

Prof. Dr. Will van der Aalst

RWTH Aachen University

Prof. Dr. Sebastian von Mammen

Julius-Maximilians-Universität Würzburg

Arber Zela

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Prof. Dr. Oliver Zielinski

Universität Oldenburg / DFKI

Dr. Theresa Zueger

Alexander von Humboldt Institute for Internet and Society

Initiator des offenen Brief ist das Future of Life Institute.