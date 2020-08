Was vom Tage übrig blieb

Krankes System: Wie „Online-Kongresse“ Geld mit fragwürdigen Inhalten machen (Medwatch)

Es geht um Autoimmun-Erkrankungen, Krebs oder das Coronavirus: Eine dubiose Firma, die angeblich in Berlin sitzt, bewirbt im Netz allerlei fragwürdige „Online-Kongresse“ und listet für ihr Angebot offenbar hohe Geldsummen, wie Medwatch berichtet. Die vorgestellten Therapien sind zum Teil esoterisch, unter anderem schwärmt eine Hotel-Besitzerin von einer Lichttherapie. In einigen Fällen können die Tipps der scheinbaren Expert:innen sogar gesundheitliche Probleme verursachen.

What’s a Palantir? The Tech Industry’s Next Big I.P.O. (New York Times)

Palantir plant den Gang an die Börse. Der Konzern, der vor allem für seine Datenverarbeitungssoftware Gotham bekannt ist, hat in den vergangenen Jahren riesige Aufträge von Sicherheitsbehörden erhalten, auch deutsche Polizeien arbeiten damit. Dennoch hat Palantir im vergangenen Jahr etwa 500 Millionen Euro verloren, wie die New York Times schreibt. Um Geld zu sparen, wolle der Konzern sogar sein Hauptquartier verlegen.

Hate Speech: Reddit sperrt 7.000 Subreddits (eRecht 24)

Das Imageboard Reddit geht verstärkt gegen Hassrede und diskriminierende Inhalte vor. Seit Einführung neuer Moderationsregeln Ende Juni, die dafür sorgen sollen, dass alle die Plattform ohne Belästigung, Bedrohungen und Mobbing nutzen können, wurden demnach 7.000 Subreddits gesperrt.

