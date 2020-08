Regionalsprache

Wikipedia als Quelle zu hinterfragen, lernen Schüler:innen spätestens beim ersten Referat. Lehrer:innen weisen gerne darauf hin, dass hier ja jeder mitschreiben und mitbearbeiten könnte und man alle Informationen nochmal prüfen müsse.

Dass aber nicht die Inhalte eines Eintrags angezweifelt werden, sondern die Sprache, in der die Einträge verfasst sind, ist neu. Einem Reddit-User ist aufgefallen, dass ein einziger Autor große Teile der schottischen Wikipedia verfasst hat. Und das anscheinend, ohne die Sprache überhaupt zu beherrschen.

Die Bezeichnung Schottisch oder „Scots“ fasst alle regionalen Dialekte zusammen, die in Schottland – neben Englisch und Gälisch – verbreitet sind. Scots ist im Rahmen der Europäischen Charta der Regional- und Minderheitensprachen [PDF] anerkannt. Die Charta soll die Sprachen kultureller Minderheiten vor dem Aussterben bewahren.

In seinem Post auf reddit schreibt der User, dass die schottische Wikipedia so legendär schlecht sei, dass Linguist:innen sie in Debatten als Argument heranziehen würden, warum Scots nicht als eigene Sprache anzusehen sei.

Tatsächlich sind viele Artikel in der schottischen Übersetzung für englischsprachige Leser:innen erstaunlich gut zu verstehen. Das liege daran, dass der Wikipedia-Autor oft wohl einfach die englischen Artikel als Grundlage genommen und einzelne Wörter anhand eines Wörterbuches ins Schottische übersetzt habe, so der Reddit-User.

Dieser Verdacht erhärtet sich beim Blick in einen Beispiel-Eintrag. Der englische und der schottische Wikipedia-Eintrag zur Fußballweltmeisterschaft der Männer unterscheiden sich im ersten Abschnitt nur geringfügig:

The FIFA World Cup, eften simply the Warld Cup, is an internaitional association fitbaa competeetion contestit bi the senior men’s naitional teams o the members o Fédération Internationale de Football Association (FIFA), the sport’s global govrening body. The championship haes been awairdit every fower years syne the inaugural tournament in 1930, except in 1942 an 1946 when it wis nae held acause o the Seicont Warld War. The current champions are France, who wan the 2018 tournament in Russia. [Schottischer Wikipedia-Eintrag]

The FIFA World Cup, often simply called the World Cup, is an international association football competition contested by the senior men’s national teams of the members of the Fédération Internationale de Football Association (FIFA), the sport’s global governing body. The championship has been awarded every four years since the inaugural tournament in 1930, except in 1942 and 1946 when it was not held because of the Second World War. The current champion is France, which won its second title at the 2018 tournament in Russia. [Englischer Wikipedia-Eintrag]