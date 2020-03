TV-Ansprache von Angela Merkel zum #coronavirus

Angela Merkel hat heute in ihrer ersten außergewöhnlichen TV-Ansprache die Bevölkerung aufgerufen, in der Corona-Krise Solidarität zu zeigen. Ein Kommentar.

Das war wohl die beste Rede von Angela Merkel in ihrer Kanzlerschaft. Historisch und angemessen. Was bin ich froh, dass gerade nicht Friedrich Merz verantwortlich ist. Wir werden aber in der Rückblende diskutieren müssen, warum ihre Regierung so unvorbereitet in diese Krise kam.

Unsere Gesellschaft, das schließt ihre Regierung explizit ein, hat das Thema lange nicht ernst genommen und zu spät gehandelt. Trotzdem fand ich ihre Rede sehr gut. Weil ich viele Reden von ihr verfolgt habe, die nicht so gut waren. Und weil ich ihre Rhetorik angemessener fand, als z.B. die von Macron mit seinen Kriegsmetaphern.

Und vor allem, weil mir bewusst ist, dass eine solche entschlossene Ansprache uns möglicherweise vor einem rechtlichen Ausnahmezustand bewahren kann, wenn wir alle Solidarität leben. Ich will keinen rechtlichen Ausnahmezustand, der ermöglicht die Aushebelung von vielen Grundrechten, wo unklar ist, ob und wie das missbraucht wird. Es liegt auch an uns allen, ob wir das gemeinsam verhindern können.