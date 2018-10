Wen wählen? „Digital-O-Mat“ für Bayern und Hessen online

Vor den bevorstehenden Landtagswahlen in Bayern und Hessen lässt sich mit wenigen Klicks ermitteln, wie die jeweiligen Parteien zu wichtigen netzpolitischen Themen stehen. Der „Digital-O-Mat“ fragt dabei 14 (in Bayern) respektive zehn (in Hessen) Themenfelder ab und hilft so bei der Entscheidungsfindung.

Beim Digital-O-Mat handelt es sich um ein Projekt der Koalition Freies Wissen, der Wikimedia Deutschland, der Chaos Computer Club, die Digitale Gesellschaft und viele weitere zivilgesellschaftliche Gruppen angehören. Zum Start der hessischen Variante erklärte die Initiative: