Jetzt mitmachen: Wir knacken die Schufa (Update)

Diskriminiert die Schufa? Das will das Projekt OpenSCHUFA ab heute herausfinden. Es ruft alle Menschen dazu auf, kostenlos ihren Schufa-Score anzufragen – und anschließend die Daten zu spenden. Mit einer eigens entwickelten Software will OpenSCHUFA das Schufa-Scoring rekonstruieren.

Ob Kredite, Handyverträge oder Wohnungsbewerbungen – bei wichtigen Verbraucherfragen spielt der Schufa-Score eine zentrale Rolle. Wer zu wenige Punkte hat, geht oft leer aus. Das Scoring-Verfahren des Privatunternehmens Schufa, kurz für „Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung“, ist allerdings höchst intransparent. Als Geschäftsgeheimnis ist es der Öffentlichkeit nicht zugänglich.

Das will das Projekt OpenSCHUFA ändern. Die Organisationen Open Knowledge Foundation Deutschland und AlgorithmWatch wollen damit eine Software entwickeln, die den Algorithmus der Schufa mit Reverse Engineering zumindest teilweise rekonstruiert.

Dazu rufen sie zur Datenspende auf: Alle Menschen können schon jetzt unter selbstauskunft.net/schufa bei der Schufa kostenlos ihren Schufa-Score anfordern und die Daten – die die Schufa in der Regel per Post zusendet – anschließend an das Projekt spenden. Auch ohne eine Spende ans Projekt kann natürlich eine Selbstauskunft angefordert werden.

Kommen ausreichend Datenspenden zusammen, kann OpenSCHUFA möglicherweise nachweisen, ob der Schufa-Score diskriminiert: Welche Auswirkungen hat das Geschlecht oder der Wohnort einer Person auf den Score? Ist der Algorithmus überhaupt zuverlässig? Verstärkt er Ungerechtigkeiten?

Crowdfunding für die Auswertungs-Software

Etwa zehn Prozent der 70 Millionen Personen, die laut Angaben der Schufa dort ein Profil haben, weisen einen oder mehre negative Einträge auf. Überprüft werden diese bisher kaum. Zu möglichen Fehlern im Schufa-Algorithmus kommen noch fehleranfällige Schnittstellen zu etwa 9.000 Vertragspartnern in Banken, Telekommunikationsanbietern und anderen.

Zunächst einmal muss aber die Auswertungs-Software entwickelt werden. Um sie zu finanzieren, macht OpenSCHUFA ein Crowdfunding. Es sollen bis zum 15. März insgesamt 50.000 Euro zusammenkommen, um ein möglichst einfaches Interface zu entwickeln, in dem Menschen ihre Schufa-Auskunft per Smartphone einscannen und zusätzliche Daten einpflegen können.

Dabei wollen die Macher vor allem darauf achten, dass die neue Software datenschutzfreundlich ist – also Übertragung und Speicherung der Daten sicher ist. Die Datenspende soll anonymisiert ablaufen, soweit dies im Rahmen der Schufa-Daten möglich ist.

Update, 18:50 Uhr: Die Schufa hat inzwischen auf die Kampagne reagiert. In ihrer Stellungnahme heißt es unter anderem: „Die SCHUFA bezeichnet das Vorhaben als klar gegen die übergeordneten Interessen von Wirtschaft, Gesellschaft und den Wirtschaftsstandort Deutschland gerichtet.“