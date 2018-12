Facebook verbannt mit neuer Regel allen Sex von seiner Plattform

Facebook möchte vollkommen sexfrei werden. Vor kurzem erließ das soziale Netzwerk ohne große Ankündigung eine neue Regel in seinen Gemeinschaftsstandards. Darin wird jegliche Form der „sexuellen Kontaktaufnahme“ auf der Plattform untersagt. Unerwünscht seien künftig etwa „Koordinierungs- oder Anwerbeversuche für sexuelle, nicht jugendfreie Handlungen wie gefilmte sexuelle Handlungen, pornografische Handlungen und erotische Tänze oder Massagen“.



Das kommt einigermaßen verblüffend, denn Facebook kündigte zuvor den Start einer Dating-Funktion an, die derzeit bereits in mehreren Ländern getestet wird. Partnersuchende müssen laut Facebook dabei also ohne „das Erwähnen eine sexuellen Handlung“ auskommen. Als Beispiel für künftig verbotene Handlungen auf Facebook nennen die seit 15. Oktober geltenden Gemeinschaftsstandards:

Vage anzügliche Bemerkungen wie „möchte heute Nacht noch Spaß haben“

Sexualisierter Slang

Sexuelle Andeutungen wie die Erwähnung sexueller Rollen, Stellungen oder Fetischszenarien

Inhalte (von Hand gezeichnet, digital oder echte Kunstobjekte), die explizite sexuelle Handlungen oder eine bzw. mehrere anzüglich positionierte Person(en) zeigen oder zu zeigen scheinen.

Verbot wirkt bis in private Chats

Das wirkt zunächst grotesk, Facebook ist es aber damit ernst. Inhalte, die gegen die Regeln verstoßen, können der Plattform gemeldet werden und werden umgehend gelöscht. Das betrifft vermutlich vor allem öffentliche Posts, doch auch Bilder in privaten Gruppen können von jedem Nutzer als anstößig gemeldet werden. Selbst Chat-Nachrichten könnte das betreffen, wenn ein Teilnehmer Inhalte meldet.

Bereits bisher löscht Facebook nach seinen Gemeinschaftsregeln viele angeblich anstößige Inhalte, etwa nackte Brüste von Frauen. Der Lösch-Wut Facebooks kann nun schon zum Opfer fallen, wer nur ein paar Zeilen aus einem alten Freundeskreis-Song mitsingt („Heute Nacht brauch‘ ich ein bisschen mehr als Freundschaft“).

Die platonische Plattform

Wie sind solch prüde Regeln mit Dating vereinbar? Eine Sprecherin von Facebook wollte netzpolitik.org auf die Frage nicht antworten. Sie bestreitet allerdings, dass die Gemeinschaftsstandards von Facebook die Moralvorstellungen von US-amerikanischen Religiösen für die ganze Welt verpflichtend machen.

„Die Gemeinschaftsstandards von Facebook werden von einem globalen Team entwickelt und gelten für alle Menschen, die Facebook nutzen“, schrieb uns eine Firmensprecherin.

Regelverschärfung auf US-Druck?

Der Hintergrund der Regeländerung ist nicht völlig klar. Die Bürgerrechtsorganisation EFF spekuliert, Grund könnte ein neues Gesetz aus den USA sein. Der amerikanische Kongress beschloss zuletzt, Online-Plattformen wie Facebook für die Anbahnung von Menschenhandel durch User haftbar zu machen.

Das Gesetz ist laut EFF schwammig formuliert und verwische die Grenzen zwischen Menschenhandel und Sexarbeit. Plattformen würden gedrängt, durch Verbannung jeglicher sexuellen Anbahnung mögliche Haftungsprobleme zu vermeiden. Schon bisher verbot Facebook in seinem Regelwerk Inhalte, die „nicht einvernehmliche sexuelle Handlungen oder kommerzielle sexuelle Dienstleistungen wie Prostitution oder Escort-Services darstellen, befürworten oder koordinieren.“

Das soziale Netzwerk verschärfte nicht als einziges seine Regeln. Auch Tumblr verbannte zuletzt Nacktheit und Pornographie von seinen Seiten.

Facebook wirft allen Sex in einen Topf

Facebook bestreitet, seine Regeln wegen des US-Gesetzes angepasst zu haben. Die Änderung gingen größtenteils auf Gespräche mit den eigenen Content-Moderatoren zurück, schrieb die Sprecherin. Facebook-Moderatoren sitzen unter anderem in den Philippinen, wo sie unter teils dramatischen Bedingungen Klick-Akkordarbeit leisten. (Ihre Arbeit beleuchtete zuletzt Hans Block in dem virtuosen Film „The Cleaners“.)

Nach Angaben von Facebook fällt es seinen Moderatoren schwer, zwischen sexueller Ausbeutung und einvernehmlichen Handlungen zu unterscheiden. „Darum erscheinen einige unserer Regeln – besonders jene zu Nacktheit und sexueller Aktivität – weniger nuanciert wie uns das lieb ist“, schrieb die Facebook-Sprecherin, die nicht namentlich genannt werden wollte. (Ihre Antworten sind hier im Volltext abrufbar.) „Das führt zu einem Ergebnis, dass dem zugrundeliegenden Ziel widerspricht.“

Facebook will in den kommenden Monaten seine Regeln zu sexuellen Inhalten weiter überarbeiten. Bei Gestaltung der Gemeinschaftsregeln greife das soziale Netzwerk auf Experten und Organisationen von außen zurück, schrieb unlängst Facebook-Managerin Monika Bickert in einem Blogeintrag. Seine User befragen will das Netzwerk aber nicht. Für die gilt ab jetzt: Beim Posten die Hände über der Gürtellinie behalten!