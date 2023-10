Liebe Leser:innen,

wir machen manchmal in der Redaktion Witze darüber, ein „Full House“ auf der Seite zu bekommen. So nennen wir es, wenn alle vier Artikel, die ganz oben angezeigt werden, eine bestimmte Eigenschaft haben. Vier Mal dieselbe Autor:in, vier Mal dasselbe Thema oder – wenn wir nicht gut aufpassen – vier Mal ein Beitragsbild mit Smartphone im Mittelpunkt.

Am Mittwoch hatten wir ein Chatkontrolle-Full-House auf der Startseite, denn da war jede Menge los. Die in der Kritik stehende Innenkomissarin Ylva Johansson hat versucht, sich vor dem Parlament herauszureden, es gab eine Einigung des federführenden Ausschusses, wir haben Lobbyismus-Dokumente und ein Interview veröffentlicht. Ganz schön viel rund um einen Gesetzesentwurf, der gerade in die entscheidende Phase geht.

Gut, dass so viele Kolleg:innen sich mit dem Thema auskennen und unterstützen können. Bei der raschen Einordnung von neuen Ereignissen, beim Schreiben und Redigieren. Gut aber auch, wenn künftig mal wieder etwas anderes die Woche dominiert.

Das zweite Full House in dieser Woche hatten wir ganz im wörtlichen Sinn. Wie aufmerksame Leser:innen des letzten Wochenrückblicks bestimmt noch wissen, sind wir in ein neues Büro gezogen. Wir haben Kisten geschleppt, Schränke aufgebaut, Kabel gesucht, gebohrt und geschraubt – während am Laptop schon die nächste Recherche gewartet hat. Das war ganz schön aufregend und anstrengend, aber wir haben es geschafft.

Am Dienstag haben wir den Umzug dann mit einem gemeinsamen, großen Frühstück gefeiert. Wir fühlen uns wohl und sind froh, jetzt anzukommen. Die Kaffeemaschine und das Internet laufen auf jeden Fall schonmal. Mehr darüber erfahrt ihr dann am Samstag in unserem Podcast von meinem Kollegen Ingo und mir.

Ein entspanntes Wochenende wünscht euch

anna