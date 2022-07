https://netzpolitik.org/wp-upload/2022/07/npp-255-KI.mp3

Dr. Maike Paetzel-Prüsmann ist Informatikerin. Als sie Studentin war, haben fußballspielende Roboterhunde ihr Herz gewonnen. Seitdem fragt sie sich, unter welchem Umständen wir Menschen Roboter sympathisch finden.

Heute arbeitet sie am Labor für Computerlinguistik der Universität Potsdam und erforscht die Beziehung zwischen Mensch und Maschine. Ihre Forschung sitzt an der Schnittstelle von Künstlicher Intelligenz, menschlicher Wahrnehmung und Robotik. Mit ihrem treuen Roboterkollegen Furhat untersucht sie, welche Faktoren unsere Gefühle gegenüber Robotern beeinflussen: von femininen Gesichtszügen bis zu maskuliner Stimme oder herausfordernder Persönlichkeit.

Denn, so viel steht für Maike fest: Roboter werden immer festerer Bestandteil unseres Lebens und Entwickler:innen werden immer besser darin, sie so zu gestalten, dass sie von uns Menschen akzeptiert werden. Ein gut designter Roboter kann Menschen im besten Fall im Alltag helfen und ein sympathischer Wegbegleiter sein. Im schlimmsten Fall kann diese Vertrautheit missbraucht und die Besitzer:innen können von ihren Robotern manipuliert werden.

Umso wichtiger, dass wir uns schon jetzt mit den schwierigen ethischen Fragen auseinandersetzen, die auf uns zukommen. Das und mehr erzählt Maike Paetzel-Prüsmann uns im Podcast.

Hier ist die MP3 zum Download. Es gibt den Podcast wie immer auch im offenen ogg-Format.

Links und Infos