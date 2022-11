Der Bundesdatenschutzbeauftragte warnt vor der Nutzung der katarischen Smartphone-Apps „Ehteraz“ und „Hayya“. Die zur Einreise nach Katar verpflichtenden Apps waren zuletzt wegen des Zugriffs auf persönliche Daten in die Kritik geraten. Die App „Ehteraz“ soll der Bekämpfung von Covid dienen, die App „Hayya“ ist die offizielle WM-App des Landes. Beide Apps sind in den gängigen App-Stores erhältlich und downloadbar.

In einer Meldung des Bundesdatenschutzbeauftragten heißt es:

So wird bei einer der Apps unter anderem erhoben, ob und mit welcher Nummer ein Telefonat geführt wird. Hierbei handelt es sich um mitunter sensible Telekommunikationsverbindungsdaten, die in Deutschland unter das Fernmeldegeheimnis fallen. Die andere App verhindert unter anderem aktiv, dass das Gerät, auf dem sie installiert wird, in den Schlafmodus wechselt. Es ist zudem naheliegend, dass die von den Apps verwendeten Daten nicht nur lokal auf dem Gerät verbleiben, sondern an einen zentralen Server übermittelt werden.