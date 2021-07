https://netzpolitik.org/wp-upload/2021/07/21-07-npp-sommerpause.mp3

Leider haben wir heute keine neue Folge, dafür aber eine kleine Ankündigung. Wenn ihr schon länger dabei seid, habt ihr vielleicht – hoffentlich – gemerkt, dass sich unser Podcast seit Anfang des Jahres ein bisschen verändert hat. Ich wurde Anfang des Jahres für erst mal sechs Monate mit ins Boot geholt, um den Podcast weiterzuentwickeln: weg von einfachen Gesprächsformaten hin zu aufwändiger und länger recherchierten und produzierten Podcasts. Gemeinsam mit Chris und der Redaktion haben wir uns ausprobiert, Ideen entwickelt und verworfen und den Aufwand einzuschätzen gelernt. Alles um herauszufinden, welches Potenzial für uns in dem Format steckt.

Die gute Nachricht ist: Wir wollen weitermachen! Wir freuen uns sehr über das gute und auch mal kritische Feedback, das wir von euch bekommen haben. Und haben jetzt richtig Lust den Podcast weiterzuentwickeln. Diesen Monat machen wir eine kleine Sommerpause, aber dann geht es mit umso mehr Energie weiter. Wir wollen mehr ambitionierte, spannende Geschichten aus unserer digitalen Gesellschaft erzählen, euch interessante Interviews bringen und zum Nachdenken anregen.

Dazu hören wir auch immer gern von euch, unseren Hörer:innen. Denn wie ihr ja wisst: Ohne eure großzügigen Spenden wäre das alles nicht möglich. Wenn ihr also Feedback, Kritik oder Ideen habt, schreibt uns! Mich erreicht ihr jederzeit unter serafin.dinges@netzpolitik.org, die Adressen der restlichen Redaktion findet ihr online. Ab August gibt es dann wieder jeden ersten Samstag in Monat den Off-the-Record-Podcast mit Einblicken in die aktuellen Arbeiten der Redaktion, und jeden dritten Samstag im Monat einen Deep Dive in ein netzpolitisches Thema. Also bis dahin! Passt auf euch auf, bleibt gesund. Wir hören uns im August!

