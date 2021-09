Appletoo Mitarbeiterkampagne prangert Diskriminierung und interne Datenschutzprobleme an

Der Druck auf Apple nimmt nicht nur intern zu. Neben den Versuchen, die Monopolstellung Apples zu zerschlagen, gibt es auch immer wieder Vorfälle beim Datenschutz. Gemeinsam mit Google muss sich Apple demnächst vor Gericht für Verletzungen der Privatsphäre durch Sprachassistenten verantworten. Eine entsprechende Klage wurde von einem kalifornischen Gericht in großen Teilen zugelassen.

Vorgeworfen wird Apple dabei über Siri Nutzer:innen ohne deren Wissen abgehört und Unterhaltungen aufgezeichnet zu haben. Die Klage schildert die Umstände:

Diese Gespräche fanden in ihrer Wohnung, in ihrem Schlafzimmer und in ihrem Auto sowie an anderen Orten statt, an denen die Klägerinnen Lopez und A. L. allein waren oder berechtigter Weise erwarteten Privatsphäre zu genießen.