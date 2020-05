rpREMOTE am 7. Mai

Am Donnerstag, den 7.5.2020, findet die re:publica im digitalen Exil statt. Aufgrund der Corona-Krise gibt’s die Netz-Konferenz aus unserem Umfeld dieses Mal ausschließlich online. Viele netzpolitische Themen sind trotzdem im Programm zu finden. Ein Überblick.

2007 entstand aus diesem Blog heraus die re:publica als Konferenz für die gesellschaftlichen Fragestellungen der Digitalisierung. Seit Jahren sind netzpolitik.org und re:publica komplett organisatorisch getrennt, aber ich bin als Einzelperson und Gründer mit beiden verbunden.

Die 14. re:publica sollte vom 6. – 8. Mai in Berlin stattfinden. Aufgrund des Veranstaltungsverbotes mussten alle Pläne über den Haufen geworfen werden und jetzt gibt es diese Ausgabe als rpREMOTE nur virtuell und an einem Tag. Dafür ist der Zugang kostenlos. Auf vier parallelen Kanälen gibt es am Donnerstag, 7. Mai, zwischen 11:30 – 23:00 im Live-Stream ein Programm mit verschiedenen Formaten. Die Videos der Sessions werden im Anschluss zeitnah online gestellt.

Wenn die Webseite gerade überlaufen sein sollte, findet bei Youtube noch weitere Streams für alle Kanäle.

Traditionell finden auf den Bühnen der re:publica viele netzpolitische Themen statt, das ist auch in diesem Jahr so geblieben. Hier gibt es einen Überblick über die relevanten Debatten und wo Mitglieder unserer Redaktion selbst aktiv sind.

re:publica mit netzpolitik.org-Beteiligung

13:00 – 13:30, ASAP1

Rezo und Markus Beckedahl über „Ein Jahr Zerstörung der CDU und die Folgen“.

14:00 – 14:30, ASAP1

Ruprecht Polenz und Markus Beckedahl über „Aus der Rente in die Blogger-Karriere“.

15:00 – 15:25, ASAP1

Svenja Schulze, Constanze Kurz und Dirk Messner über „Now is the time. Eine Chance für Klimaschutz und Digitalisierung“.

19:25 – 19:50, ASAP1

Korinna Hennig, Katharina Mahrenholtz und Markus Beckedahl über „Ein Blick hinter die Kulissen des erfolgreichsten Corona-Podcasts“.

20:00 – 20:25, ASAP2

Chris Köver und Ingo Dachwitz über „Die Corona-Tracing-App: Zentral, dezentral – vollkommen egal?“

21:00 – 21:25, ASAP2

Kathrin Passig und Leonhard Dobusch über „Alles am Internet ist super“.

Weitere netzpolitisch interessante Sessions

13:00 – 13:25, ASAP2

Janina Voigt, Björn Scheuermann und Julia Kloiber über „COVID-19 Community Mobility Reports – Impact of privacy-preserving technologies in times of crisis“.

13:25 – 13:50, ASAP2

Anke Domscheit-Berg und Friedemann Karig über „Danke Zivilgesellschaft: Masken nähen und Schutzschilder drucken“.

14:30 – 14:55, ASAP2

Katharina Nocun und Pia Lamberty über „Fake Facts – Wie Verschwörungsideologien unser Denken bestimmen“.

15:00 – 15:25, ASAP2

Lea Beckmann und Lena Rohrbach über „Rechtsstaat und Menschenrechte in der Pandemie“.

16:00 – 16:25, ASAP1

Vinton G. Cerf und Julia Kloiber über „Internet Stewardship“.

16:00 – 16:25, ASAP2

Alice C. McHardy, Fabian Theis und Xenia von Polier über „Daten, Daten, Daten: Welche Daten helfen im Kampf gegen das Virus?“

16:25 – 16:50, ASAP1

Renate Künast und Anna-Lena von Hodenberg über „Gewalt im Netz“.

17:00 – 17:25, ASAP1

Simone Rafael und Miro Dittrich über „Die Coronavirus-Pandemie als Agitationsfeld für Rechtsextremismus“.

17:00 – 17:25, ASAP2

Clusterduck über „MemersForFuture“.

17:25 – 17:50, ASAP2

Patricia Cammarata und Marcus Richter über „Zwischen Verbot und Laissez-faire: Eine Anleitung zur Medienerziehung“.

18:00 – 18:30, ASAP1

Richard Sennett und Yolanda Rother über „Urban Resilience, Data Privacy and Neoliberalism“.

18:00 – 18:25, ASAP2

Katharin Tai über „Protestkunst in Hongkong“.

19:00 – 19:30, re:work

Adriana Groh und Anna Hupperth über „#WirVsVirus Hackathon und Umsetzungsprogramm: Blaupause für neue digitale Beteiligungsmöglichkeit“.

19:25 – 19:50, ASAP2

Jillian York und David Kaye über „Content Moderation: Who decides what is true?“

20:25 – 20:50, ASAP1

Cory Doctorow über „The Collapse“.

20:25 – 20:50, ASAP2

Luca Hammer über „Twitter Trending Topics: Bericht einer teilnehmenden Beobachtung“.

21:00 – 21:25, ASAP1

Bernhard Pörksen über „Das Virus, der blaue Planet und das Netz“.