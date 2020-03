Wie klingt netzpolitik.org für Leser:innen, die nicht sehen können? Wir haben es uns angehört, mit dem Trainer für Barrierefreiheit Domingos de Oliveira. Warum Barrierefreiheit im Netz nichts mit Nettigkeit zu tun hat und wie man zugleich geschlechtergerecht und zugänglich schreibt, das erklärt er uns in dieser Folge.



https://netzpolitik.org/wp-upload/2020/02/NPP197-Barrierefrei-planen.mp3

Wie klingt netzpolitik.org für Menschen, die nicht sehen können? Wir haben uns das angehört, zusammen mit Domingos de Oliveira. Er ist selbst blind und arbeitet als Trainer für Barrierefreiheit. Für das Gespräch im unserem Studio hat er verschiedene Versionen von Sprachausgabe mitgebracht und wir haben uns gemeinsam die Seite vorlesen lassen.

In einigen Punkten schneiden wir dabei schon gar nicht so schlecht ab. Wir bemühen uns etwa schon seit geraumer Zeit um ordentliche Bildbeschreibungstexte. Ein besonders kniffeliges Problem wollten wir aber noch mit ihm besprechen: Nachdem wir uns Anfang des Jahres in einem Blogpost dazu erklärten, warum wir von Leser:innen, Politiker*innen oder Programmierer_innen schreiben, erreichten uns viele Hinweise auf ein Problem, das wir damit schaffen.

Die meisten Sprachausgaben – auch Text-To-Speech oder TTS genannt – interpretieren das Sternchen oder den Doppelpunkt nämlich nicht als kleine Pause im Lesefluss, sondern sprechen es aus. Beispiel: „Verlangen wir zu viel von unseren Leser Doppelpunkt innen, wenn […] wir…“

Für Blinde, die diese Programme nutzen müssen,ist das eher nervig. Wir wollten daher wissen, ob und wie sich dieses Problem lösen lässt. Schafft man es, geschlechtergerecht zu schreiben, ohne dabei die Barrieren für Menschen mit Sehbehinderungen hochzuziehen?

Die Antwort darauf und viele weitere Hinweise zur Barrierefreiheit im Netz hört ihr in unserem Gespräch mit Domingos.

Shownotes:

