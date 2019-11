NPP 187 Off The Record

In der neuen Folge von Off The Record sprechen wir über die Datenethikkommission, die einen dicken Bericht vorgelegt hat. Außerdem das dominierende Thema: der Anschlag in Halle. Oder eher das, was danach an Forderungen aufgetaucht ist.

Mit in dieser Folge: Chris Köver, Ingo Dachwitz und Markus Beckedahl



https://netzpolitik.org/wp-upload/2019/11/NPP187OFFTHERECORD.mp3

Der Anschlag in Halle hat in den letzten Wochen sowohl Politik als auch Medien intensiv beschäftigt. Wir waren da keine Ausnahme und haben uns mit den politischen Forderungen im Nachgang der rechten Gewalttat auseinandergesetzt. Mit dabei waren Forderungen nach mehr Überwachung und mehr Regeln und Pflichten für Plattformen. Auch der Vorschlag, Messenger zu knacken, war wieder dabei. Ob das wirklich die beste Antwort auf Radikalisierung und Gewalt ist? Ihr ahnt schon, was wir dazu denken.

Antworten will indes die Datenethikkommission der Bundesregierung liefern. Sie hat ein 200 Seiten starkes Abschlussgutachten vorgelegt. Aus der Zivilgesellschaft gab es dafür Lob, aber die Wirtschaft ist wenig begeistert. Wir haben uns angeschaut, ob Deutschland wirklich droht, zum „analogen Inselstaat“ zu werden.

Wie jedes Mal gilt: Wir freuen uns über Kommentare, Wünsche und Verbesserungsvorschläge. Und wir freuen uns über Bewertungen auf den üblichen Podcast-Portalen, denn mit vielen guten Bewertungen steigt unsere Sichtbarkeit.

Shownotes:

Der Podcast „Off The Record“ erscheint immer am ersten Samstag des Monats und gibt Einblicke in den Maschinenraum unserer Redaktion. Welche aktuellen Themen haben wir begleitet, wie lief die Recherche ab und warum schauen wir auf eben diese Geschichten? „Off The Record“ ist Teil des Netzpolitik-Podcasts NPP und ist auf dem gleichen Feed zu abonnieren. Ihr könnt den Podcast auch als OGG-Datei herunterladen oder bei Spotify abonnieren.