NPP 186 Off The Record: Unser Hackback gegen Stalkerware

In dieser Folge von Off The Record sprechen wir über unsere Recherche zu einem der notorischsten Anbieter von Stalkerware und ein geheimes Bundestagsgutachten, das die Hackback-Pläne der Bundesregierung für Humbug erklärt.

Mit in dieser Folge: Anna Biselli, Christopher Hamich und Chris Köver



https://netzpolitik.org/wp-upload/2019/10/NPP186-OffTheRecord.mp3

In dieser Folge unseres Redaktionspodcasts geht es um zwei unterschiedliche Aspekte von IT-Sicherheit. Wir sprechen über den Anbieter einer Stalkerware-App, der aus Schlampigkeit intimste Daten einer Familie im Netz veröffentlicht hat, darunter Kinderfotos, Namen und Zeugnisse. Chris hat sich ausführlich mit dem Leak beschäftigt und erzählt auch, warum es so schwierig ist, die Firmen dieser Branche mit juristischen Mitteln zur Verantwortung zu ziehen. Trotz ständiger Datenschutz-Pannen und dem illegalen Einsatz der Apps für Partnerschaftsgewalt ist ihr Verkauf an sich erlaubt.

Auf der anderen Seite der Medaille geht es um den Staat und dessen Bestrebungen, sich Zugang zu fremden Rechnern zu verschaffen: die so genannten „Hackbacks“, die Geheimdienste, Polizei und Militärs in Deutschland so gerne fordern. Anna und Andre haben ein eingestuftes Bundestagsgutachten zum Thema veröffentlicht, das wie andere Experten zum Schluss kommt: Hackbacks sind riskant, Abschreckung funktioniert nicht und echte Verteidigung ist die beste Verteidigung. Besonders interessant: Das Gutachten wurde von einem Oberstleutnant der Bundeswehr verfasst, der Autor steht seit über 30 Jahren im Dienst des deutschen Militärs.

Außerdem stellt sich noch Christopher vor, der für die nächsten Wochen in der Redaktion mitarbeiten wird, und wir stacheln euch dazu an, die Videos unserer Konferenz online nachzuschauen, falls ihr sie denn „im echten Leben“ – sprich: in der Volksbühne – verpasst haben solltet.

Shownotes:

