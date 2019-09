NPP 183 Off The Record: Die Prakti-Special-Edition

Viel zu oft im Hintergrund, heute ganz prominent: In der siebten Ausgabe von Off The Record dreht sich alles um die Themen unserer famosen Praktikant:innen. Wir sprechen über digitalen Welthandel, Live-Let’s-Plays, Gesichtserkennung und den Arbeitskampf ehemaliger Deliveroo-Fahrer:innen.

Mit in dieser Folge: Maria von Behring, Alexandra Ketterer, Maximilian Henning und Anna Biselli



https://netzpolitik.org/wp-upload/2019/09/NPP183-Off-The-Record.mp3

Kaffeekochen müssen sie nur für den Eigenbedarf, dafür klagt unser Praktikant Max über Aktenkopierberge. Maria erklärt, was für seltsame Kommentare sie schon lesen durfte und wie sie sich einen Überblick über automatisierte Gesichtserkennung verschafft hat. Alexandra berichtet, wie sie in einem Live-Let’s-Play mit Musik war und wie man mit Computerspielen einen Raum voller Zuschauer:innen zum Zusammenzucken bringt.

Dann sprechen wir noch über digitalen Welthandel und die Forderungen einiger Staaten, Zölle im Internet einzuführen und die Pläne anderer, genau das zu verbieten. Max hat sich außerdem ausführlich mit den gekündigten Deliveroo-Fahrer:innen beschäftigt und viel zu ihrem Arbeitskampf recherchiert. Auch wenn es jetzt eine selbstorganisierte Liefergemeinschaft gibt, bis jetzt kann er dort nicht bei seinem Lieblingsrestaurant bestellen. Aber kann ja noch werden.

Außerdem erfahrt ihr, mit welchen Temperaturen wir für den schönen Ausblick über Berlin bezahlen – geneigte Leserinnen von „Was vom Tage übrig blieb“ werden die Fernsehturm-Bilder gut kennen. Und ihr seid herzlich eingeladen, zu unserer Konferenz am 13. September in der Volksbühne Berlin zu kommen. Da trefft ihr uns alle und könnt uns Feedback zu unserem Podcast geben. Falls das nichts wird:

Shownotes

