Dossier zur Bundestagswahl 2017

Am 24. September ist Bundestagswahl. Wir beschäftigen uns mit den netzpolitischen Aspekten der Wahl. Was fordern die Parteien zu netzpolitischen Themen in ihren Wahlprogrammen? Wie haben sie sich in der aktuellen Legislaturperiode verhalten und wie versuchen sie im Online-Wahlkampf Wähler zu gewinnen.

Nach und nach werden wir hier Artikel rund um die Wahl und den Wahlkampf sammeln.