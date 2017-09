Deutschland hat gewählt: Die einzigen Koalitionsmöglichkeiten sind GroKo oder Jamaika

Die ersten Prognosen um 18 Uhr zeigen: Es sind nur zwei realistische Koalitionen möglich: Eine Weiterführung der Großen Koalition und eine Jamaika-Koalition mit CDU/CSU, FDP und Bündnis 90/Die Grünen. Wir sind gespannt, welches Endergebnis zu erwarten ist.

Eine erste Einschätzung dazu: Jamaika ist für Grundrechte besser, weil FDP und Bündnis 90/Die Grünen zusammen mehr Chancen hätten, den Überwachungsphantasien von CDU/CSU etwas entgegen zu setzen. Möglicherweise könnte die Kombination von FDP und Bündnis 90/Die Grünen generell gut für eine bessere Netzpolitik sein.

Wir analysieren das morgen ausführlicher.

Update: SPD-Fraktionsvorsitzender Thomas Oppermann erklärt gerade in der ARD, dass die SPD in die Opposition gehen will. Das ist konsequent und gut für unsere Demokratie. Ich wünsche viel Erfolg bei der Erneuerung. Das werden spannende Koalitionsverhandlungen mit Jamaika. Oder es gibt erstmals Neuwahlen, wenn die scheitern.