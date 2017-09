Online-Wahlkampf zum Nachhören und -schauen

Deutschlandfunk, 20.09.17 (MP3):

Digitale Analyse von Wählern – Nicht gläsern, aber transparent

Wahlkampf wird längst nicht mehr nur mit Plakaten, Handzetteln und Fähnchen gemacht. Die Meinungen und Stimmungen der Menschen, auf die die Wahlkämpfer treffen, werden etwa in Apps erfasst und dann ausgewertet. Datenschützer warnen, es drohe der „gläserne Wähler“.



rbb-Kulturradio, 18.09.17:

„Mit dem Algorithmus gewinnen?“ Wie der Bundestagswahlkampf im Netz funktioniert

Plakate, Fernseh- und Hörfunkspots, Veranstaltungen und Info-Stände: All das war jahrzehntelang das Instrumentarium der Parteien, wenn es darum ging, die Bürger zu überzeugen, einer Partei ihre Stimme zu geben. Das alles gibt es immer noch, aber: In den letzten Jahren schauen die deutschen Parteien vor allem in die USA, wo im Internet verstärkt um Stimmen und Meinungen gerungen wird. Mit Social Bots, Algorithmen, auch Fake News und „asymmetrischer Demobilisierung“.