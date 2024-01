Liebe Leser:innen,

der 13-jährige Willis Gibson aus Oklahoma hat in dieser Woche einen bemerkenswerten Rekord aufgestellt: Er hat das Computerspiel Tetris besiegt.

Tetris galt lange als Spiel, das nicht zu gewinnen ist. Ganz früher habe ich es selbst auf dem Gameboy gespielt. Allzu weit kam ich dabei nicht. Die Reihen füllten sich meist rasch und ich musste von vorne beginnen. Spaß hat’s dennoch gemacht.

Dass Willis das schier Unmögliche gelang, ist einer bestimmten Technik zu verdanken. Dabei trommelt eine Hand fortwährend von unten gegen den Controller. Nur so können Profispieler:innen auf Dauer mit der rasanten Spielgeschwindigkeit mithalten. Willis schaffte es bis ins Level 157, als das Spiel plötzlich einfror. Im Livestream schnappt er überwältigt nach Luft. Offensichtlich kann er kaum glauben, was ihm da gelungen ist.

Wir haben in dieser Woche ebenfalls einen kleinen Rekord aufgestellt. Bis zum letzten Tag des vergangenen Jahres haben wir kräftig getrommelt – und dann den Atem angehalten. Am Dienstag konnten wir dann das Ergebnis verkünden: 2023 haben wir insgesamt 1.027.246 Euro an Spenden von euch erhalten.

Für uns ist das schier unglaublich: Das dritte Jahr in Folge haben wir die Millionengrenze überschritten. Und wir haben sogar etwas mehr Spenden erhalten als jemals zuvor. Die Erleichterung im Team ist groß. Wir danken euch allen sehr!

In den kommenden Tagen machen wir uns nun an die detaillierte Budgetplanung. Das wird knifflig, aber längst nicht so anstrengend wie die Jahresendkampagne oder gar so kompliziert wie der Sieg über Tetris. Vielleicht bleibt mir zwischendurch sogar etwas Zeit, um meinen Highscore bei unserem Spiel Bullshit Busters zu erhöhen. Ja, wer weiß – vielleicht komme ich sogar bis zum Kill Screen.

Habt ein entspanntes Wochenende

Daniel