https://netzpolitik.org/wp-upload/2022/04/npp-252-zu-web3.mp3

Hinter dem Trendbegriff Web3 verbirgt sich vor allem ein Versprechen. Ein Versprechen von einem Internet, das wieder uns allen gehört und nicht nur ein paar wenigen Firmen, die unseren Kommunikationsalltag dominieren. Ein bisschen so, wie es vielleicht in den 90ern war: Ein dezentrales Netzwerk an Servern und Plattformen, die von keiner einzelnen Entität kontrolliert werden.

Die Verfechter:innen von Web3 sprechen mit ihrer Vision echte Ängste und Probleme an. Aber ob die von ihnen vorgeschlagene, auf Blockchains basierende Lösung wirklich realistisch ist, darüber lässt sich streiten. Laut dem freien Wissenschaftler Jürgen Geuter alias Tante kann das Web3 seine Versprechen nicht einlösen und schafft im Gegenteil viele neue Probleme.

Im Podcast sprechen wir mit Tante über das Für und Wieder von Web3, über die Manifestierung libertärer Ideen in Technologie, über die Kultur von NFTs und darüber, warum es so laute Kritiker:innen wie ihn braucht und welches Internet er eigentlich beschützen will.

