Spenden

Anhörung zur Geheimdienstreform„Ich habe noch nie eine Vorschrift gesehen, die so offensichtlich verfassungswidrig ist“

Die geplante Reform der Nachrichtendienste ist verfassungswidrig, so die deutliche Kritik von Fachleuten im Bundestag. Sie befördere die Massenüberwachung, hebe die Trennung zwischen Polizei und Geheimdiensten auf und sehe nur eine unzureichende Kontrolle vor.

  • Daniel Leisegang
Daniel Leisegang
6
Die Fassade des BND-Gebäudes in Berlin, davor eine Palme
Auch der BND soll mehr Befugnisse bekommen. – Alle Rechte vorbehalten: Joko / Imago

Am Montag fand in Berlin eine Tagung des Bundesamtes für Verfassungsschutz statt. Vor Ort warnte Innenminister Alexander Dobrindt vor dem Schattenkrieg Russlands, der das Ziel habe, „uns politisch und gesellschaftlich zu bezwingen“. „Wir müssen aufrüsten“, warb der CSU-Politiker mit markigen Worten für die geplante Reform der Geheimdienste.

Nur wenige Kilometer entfernt verhandelte der Innenausschuss des Deutschen Bundestages die Details dieser Reform. Vier Stunden lang standen acht Sachverständige den Abgeordneten Rede und Antwort.

Die Verhaftung des ehemaligen BND-Präsidenten August Hanning in der vergangenen Woche spielte dabei keine Rolle. Stattdessen ging es vor allem darum, wie der Umbau des Bundesnachrichtendienstes (BND) und des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV) verfassungsrechtlich zu bewerten ist.

Aus Sicht vieler Expert:innen will die Regierung die historisch begründete Trennung zwischen Geheimdiensten und Polizei deutlich aufweichen. Gleichzeitig sehe ihr Gesetzentwurf nur eine unzureichende Kontrolle der Dienste vor. Und auch die geplanten automatisierten Datenauswertungen mittels Künstlicher Intelligenz bärgen erhebliche Risiken.

„So etwas macht ein Rechtsstaat nicht“

Mit der Reform sollen BND und BfV nicht nur Informationen sammeln, sondern auch aktiv eingreifen und so zu „echten Geheimdiensten“ werden. Sie dürften dann etwa in IT-Systeme eindringen und bei Cyberangriffen „zurückhacken“.

Das sei eine typisch polizeiliche Aufgabe, kritisierte der Rechtswissenschaftler Matthias Bäcker von der Uni Mainz. Würden diese Eingriffe dauerhaft heimlich erfolgen, widerspreche dies rechtsstaatlichen Prinzipien. „So etwas macht ein Rechtsstaat nicht“, sagte Bäcker in der Anhörung. „Ich habe noch nie eine Vorschrift gesehen, die so offensichtlich verfassungswidrig ist.“

Auch Franziska Görlitz von der Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF) stuft den Gesetzentwurf als in Teilen verfassungswidrig ein. Die geplanten operativen Maßnahmen setzten deutlich höhere Hürden und eine strengere Kontrolle voraus. Das leite sich auch aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ab, schreibt Görlitz in ihrer Stellungnahme. Der Gesetzentwurf setze diese Vorgaben aber nicht um.

Die Aufweichung des Trennungsgebots

Görlitz warnt davor, dass die „Verpolizeilichung“ der Geheimdienste die Struktur der Sicherheitsbehörden insgesamt verschiebe: „Die strenge Trennung zwischen den nur überwachenden, aber nicht operierenden Nachrichtendiensten und der dann eingreifenden Polizei wird eingerissen“, schreibt die Juristin.

Wir kaufen keine Daten.

Wir recherchieren, wer es tut. Mit deiner Unterstützung.

Jetzt spenden

Ein insgesamt „hohes verfassungsrechtliches Risiko“ sieht hier auch Markus Löffelmann von der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung. Das Trennungsgebot sei zwar nicht „verfassungsunmittelbar“ im Grundgesetz verankert, „allerdings wirkt die multidimensionale Trennung von Nachrichtendienstbehörden und Polizeibehörden grundrechtsschonend und ist deshalb zentraler Aspekt einer Verhältnismäßigkeitsprüfung“.

Jan-Hendrik Dietrich von der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung teilt die Einschätzung, dass das Bundesverfassungsgericht nur ein „informationelles Trennungsprinzip“ verlangt. Diese Trennung sieht er weiterhin gewahrt: Da nur die Polizei Festnahmen durchführen könne, „trifft die Aussage der Gesetzesbegründung zu, wonach das nachrichtendienstliche Gepräge der Maßnahmen […] dominiert“, schreibt der Staatsrechtler in seiner Stellungnahme.

Geschichtsvergessen und gefährlich

Unzureichende Kontrolle und fehlende Expertise

Dietrich begrüßt zudem, dass der Gesetzentwurf redundate Kontrollstrukturen beseitige und zugleich die Aufsicht professionalisiere.

Bislang sind für die Kontrolle des Inlands- und Auslandsgeheimdienstes unter anderem die G10-Kommission, das Parlamentarische Kontrollgremium (PKGr), der Bundesdatenschutzbeauftragte und der Unabhängige Kontrollrat (UKrat) zuständig. Künftig soll ein Großteil der Kontrolle beim UKRat gebündelt werden, der neue Aufgaben bekommt und das Parlamentarische Kontrollgremium unterstützen soll. Die G‑10-Kommission soll wegfallen, dem Bundesdatenschutzbeauftragten soll die Aufsicht entzogen werden.

Im Ergebnis komme im Entwurf die Vorabkontrolle von eingriffsintensiven Maßnahmen zu kurz, kritisiert Markus Löffelmann. So muss der UKRat künftig etwa eine längerfristige Videoüberwachung oder eine Ausspähung besonders privater Information vorab nicht prüfen. Diese Einschätzung teilt Matthias Bäcker: „Eine Vorabkontrolle einzelner Maßnahmen ist nur in Sonderfällen vorgesehen, die das Spektrum eingriffsintensiver Maßnahmen nicht annähernd ausschöpfen“, schreibt Bäcker in seiner Stellungnahme.

Um etwa den Einsatz von Staatstrojanern oder automatisierte Datenauswertungen bewerten zu können, fehle dem UKRat Expertise bei den Themen IT und Künstliche Intelligenz, mahnte Franziska Görlitz. Und weil die Regierung dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) die datenschutzrechtliche Aufsicht über die Dienste entziehe, gehe weitere langjährig aufgebaute Expertise verloren, so Görlitz.

Insgesamt sieht sie ein deutliches „Kapazitätsungleichgewicht im Gesetz“, das eine effektive Kontrolle beider Geheimdienste verhindere.

Automatisierte Datenauswertungen auf „völlig neuem Niveau“

Mehr Fachkenntnis wird bei der Kontrolle künftig vonnöten sein. Denn Verfassungsschutz und BND sollen personenbezogene Daten mittels Künstlicher Intelligenz automatisiert auswerten dürfen.

Die sogenannte qualifizierte Auswertung bewege sich auf einem „völlig neuen Niveau“, betonte Görlitz, und reiche weit über das hinaus, was das Bundesverfassungsgericht im Jahr 2023 entschieden hat. Auch Löffelmann verweist auf das Urteil: „Das BVerfG hat für das Polizeirecht die Zulässigkeit einer automatisierten Datenanalyse an anspruchsvolle Voraussetzungen geknüpft“, schreibt der Jurist. „Diese Maßstäbe sind auf die Nachrichtendienste im Wesentlichen übertragbar“, ergänzt Görlitz.

Alles netzpolitisch Relevante

Drei Mal pro Woche als Newsletter in deiner Inbox.

Jetzt abonnieren

Die Juristin von der GFF kritisiert zudem, dass alle möglichen Daten in die Systeme eingespeist werden sollen. „Weder ist die Datenanalyse auf rechtmäßig erhobene Daten beschränkt, noch werden besonders sensible Daten aus der Datenanalyse ausgenommen.“ Außerdem mache der Gesetzentwurf keinerlei konkreten Vorgaben, um etwa diskriminierende Verzerrungen durch den KI-Einsatz zu vermeiden.

Die Sorge vor „Halluzinationen“ von KI-Systemen treibt auch Markus Löffelmann um. Er sieht es als ein „massives regulatorisches Defizit“, dass der Gesetzentwurf kein Verfahren dafür vorsieht, wenn KI-Systeme fehlerhafte Ausgaben machen. „Die Verantwortung wird auf die KI geschoben“, folgerte auch Görlitz, „wer aber kontrolliert die KI?“ Dazu seien ja nicht einmal die kommerziellen Anbieter selbst in der Lage, wie die vergangenen Wochen gezeigt hätten.

Luca Manns, Geschäftsführer der Forschungsstelle Nachrichtendienste der Universität zu Köln, sieht im KI-Einsatz hingegen eine grundrechtsschonende Wirkung. Die Systeme könnten aus den Daten „wahnsinnig viel Beifang“ filtern, sagte der Jurist gestern, und so Grundrechtseingriffe umgehen.

„Es braucht ein sinnvolles Beschwerdemanagement“

Die Sachverständigen bemängelten außerdem, dass der Gesetzentwurf die Rechte von Betroffenen einschränke. Sie sollen in der Regel nichts davon erfahren, wenn sich operative Maßnahmen gegen sie richten.

Eine solche Transparenz hält Matthias Bäcker jedoch für unverzichtbar. Er fordert, dass verdeckt überwachte Personen unverzüglich informiert werden müssen, sobald die konkreten Gründe für eine Geheimhaltung von Maßnahmen entfallen sind. „ ‚Schutzmaßnahmen’ […] bewirken immer einen physischen oder psychischen Nachteil, der sich bei einer dauerhaften Heimlichkeit weder öffentlich thematisieren noch individuell abwehren lässt“, schreibt Bäcker. „In einem demokratischen Rechtsstaat ist daher für verdeckte Eingriffe in Verhaltensfreiheit und Eigentum nur in sehr engen Grenzen Raum.“

Görlitz kritisiert, dass der Gesetzentwurf keine Beteiligungs- und Verfahrensrechte für betroffene Bürger:innen vorsieht. Zwar sehe der Entwurf vor, dass der UKRat für die Beschwerden der Bürger:innen zuständig sei. Allerdings mache die Regierung hier keinerlei Vorgaben zu Transparenz, Fristen oder den konkreten Rechten von Betroffenen. „Es braucht ein sinnvolles Beschwerdemanagement“, mahnte die Juristin in Richtung der Abgeordneten.

Am Ende reichten auch vier Stunden Anhörung nicht aus, um alle wichtigen Aspekte des mehr als 730-seitigen Gesetzentwurf zu erörtern. „Vier Stunden sind eben vier Stunden“, konstatierte Görlitz zum Ende der Sitzung.

Derweil kündigte BfV-Präsident Sinan Selen auf der Tagung des Verfassungsschutzes an, dass man innerhalb von zwei Jahren Bilanz ziehen könne, ob die Geheimdienstreform gelungen sei. Angesichts der massiven Kritik der Fachleute könnte ihm das Bundesverfassungsgericht dabei noch zuvorkommen.

Über die Autor:innen

  • Daniel Leisegang
    Daniel Leisegang

    Daniel ist Politikwissenschaftler und Co-Chefredakteur bei netzpolitik.org. Zu seinen Schwerpunkten zählen die Gesundheitsdigitalisierung, Digital Public Infrastructure und die sogenannte Künstliche Intelligenz. Daniel war einst Redakteur bei den "Blättern". 2014 erschien von ihm das Buch "Amazon – Das Buch als Beute"; 2016 erhielt er den Alternativen Medienpreis in der Rubrik "Medienkritik". Er gehört dem Board of Trustees von Eurozine und dem Kuratorium der Stiftung Warentest an.

    Kontakt: E-Mail (OpenPGP), Mastodon, Bluesky, Threema ENU3SC7K, Telefon: +49-30-5771482-28‬ (Montag bis Freitag, jeweils 8 bis 18 Uhr).

    Foto: Darja Preuss

Veröffentlicht

Kategorie

Schlagwörter

, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Weiterlesen

Degitalisierung

Allmacht und Ohnmacht

Ein Schachbrett in Nahaufnahme mit einem umgefallenen König.
Geheimdienstreform

BND-Skandal zur Unzeit

BND-Zentrale
Ärzte, Aktivistinnen und Internetnutzer

Diese Geheimdienstreform betrifft uns alle

Jede Menge Menschen bewegen sich über einen öffentlichen Platz

Ergänzungen

Wir freuen uns auf Deine Anmerkungen, Fragen, Korrekturen und inhaltlichen Ergänzungen zum Artikel. Bitte keine reinen Meinungsbeiträge. Unsere Regeln zur Veröffentlichung von Ergänzungen findest Du unter netzpolitik.org/kommentare. Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.

6 Kommentare zu „„Ich habe noch nie eine Vorschrift gesehen, die so offensichtlich verfassungswidrig ist““

  1. Irene Latz

    ,

    Und Moritz Hennemann (BfDI) ist auch nicht amüsiert:
    https://www.bundestag.de/resource/blob/1223288/21–4‑230-Stellungnahme-BfDI-Bonn-GE-Nachrichtendienstrecht-21–7868-o‑U.pdf

    Hoffentlich schafft es unser Parlament diesmal, dass diese Reform nicht gültig werden darf, BEVOR (!) das Bundesverfassungsgericht die Normenkontrolle entschieden hat (und die zu erwartenden Korrekturen umgesetzt sein werden) – bitte nicht wieder jahrelang in Teilen verfassungswidrige Gesetze, die nur durch anders in Teilen verfassungswidrige Gesetze abgelöst werden, sondern endlich: 1. Normenkontrolle & Korrektur, 2. danach in Kraft setzen der Gesetzgebung .…

    Antworten
  2. damarco

    ,

    Was Politiker vor allen der Union nicht verstehen wollen ist was bringt ein Gesetz was vor dem Bundesverfassungsgericht gekippt wird? Die Sicherheitsbehörden müssen sich darauf verlassen das Mittel die sie nutzen Verfassungsgemäß sind und vor Gericht verwertet werden können. Was bringt es wenn es dann Jahre später folgenden Prozess Beweisverwertungsverbote gibt und Täter nicht verurteilt werden können? Oder Prozesse neu verhandelt werden müssen? Unverständlich das jene die solche Instrumente nutzen, nicht auf Rechtssicherheit drängen? Reichen die Klatschen der Union nicht die Sie bisher erlitten hat? Das besorgniserregende ist ja das laut Meinung einer Union jene Schuld sind die gegen solche Gesetze klagen, passt wie die Faust auf Auge das man der AFD sehr nahe steht und die Verfassung ignoriert.

    Antworten
  3. Anonymous

    ,

    Heimlichkeit schlägt Rechtsstaat

    Der 730 Seiten starke Gesetzentwurf zur Geheimdienstreform offenbart ein fundamentales Demokratiedefizit: Er opfert Bürgerrechte auf dem Altar uneingeschränkter exekutiver Heimlichkeit. Wenn Betroffene von operativen Maßnahmen in der Regel gar nichts mehr erfahren dürfen, wird der Rechtsschutz entkernt.Matthias Bäcker bringt den Kern des Problems auf den Punkt: Ein physischer oder psychischer Nachteil durch verdeckte Eingriffe in Verhaltensfreiheit und Eigentum lässt sich bei dauerhafter Geheimhaltung weder individuell abwehren noch öffentlich thematisieren. In einem Rechtsstaat müssen verdeckte Eingriffe die absolute Ausnahme bleiben – und eine Benachrichtigungspflicht greifen, sobald der Geheimhaltungsgrund entfällt. Wer Transparenz kappt, entzieht Betroffenen das Recht auf Gegenwehr.Dass der Gesetzentwurf zudem keinerlei verbindliche Verfahrensrechte, Fristen oder Transparenzvorgaben für das Beschwerdemanagement beim UKRat vorsieht, macht die reformierte Aufsicht zur zahnlosen Fassade. Wie Juristin Görlitz richtig mahnt: Ohne ein strukturiertes, verbindliches Beschwerdemanagement bleiben Grundrechte bloße Papiertiger.Dass eine vierstündige Anhörung für ein solches Mammutgesetz angesetzt wurde, unterstreicht die parlamentarische Eile, mit der kritische Stimmen abgebügelt werden sollen. BfV-Präsident Sinan Selen mag eine Bilanz in zwei Jahren anvisieren – doch wenn die Koalition hier nicht nachbessert, wird das Bundesverfassungsgericht diese verfassungswidrige Schieflage wie so oft kassieren.

    Antworten
  4. Anonymous

    ,

    Zitat: „Derweil kündigte BfV-Präsident Sinan Selen auf der Tagung des Verfassungsschutzes an, dass man innerhalb von zwei Jahren Bilanz ziehen könne, ob die Geheimdienstreform gelungen sei.“

    Dann kann der BfV ja schon mal anfangen, die erfolgreiche Bilanz zu schreiben und noch ein paar weitere Befugnisse fordern. Was soll schließlich anderes herauskommen? Ein „wir haben zu viele Rechte“? Es ist realistischerweise auch kein „das ist aber kaum GG-konform und daher lassen wir das“ zu erwarten.

    Antworten
  5. Repetierhengst

    ,

    Durchsichtig vielleicht, wie eine Lobby hier Dinge unterbringt, die z.T. notwendige Kapabilitätserweiterungen, vor allem beim Auslandsgeheimdienst, in einem Paket verklammern, um sie durchzubringen?

    Ich hatte noch eine Idee: Kann es sein, dass die Gesetzestexte demnächst nicht mehr frei verfügbar sind? Man kann da so viel falsch machen, daher sollte man das Vorlesen dann wohl Juristen überlassen?

    Antworten
  6. Petent

    ,

    Meine Petition bzgl. solcher Gesetze und einer obligatorischen empirischen Evaluation innerhalb und/oder nach des Gesetzgebungsprozesses wurde abgelehnt. Als Begründung hat die Bundesregierung dem Petitionsausschuss gesagt das man Gesetze immer auf ihre Verhältnismäßigkeit, Geeignetheit prüfen lässt. Die Bürger hätten ebenfalls die Möglichkeit vor das BVerfG zu gehen.

    Selten so gelacht als ich das lesen musste. Auch hier werden wieder alle Kritiker ignoriert.

    Antworten

Schreibe eine Ergänzung!

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert