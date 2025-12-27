KW 52Die Woche zwischen Weihnachten und Chaos Communication Congress

Die 52. Kalenderwoche geht zu Ende. Wir haben 11 neue Texte mit insgesamt 96.189 Zeichen veröffentlicht. Willkommen zum netzpolitischen Wochenrückblick.

- - in Öffentlichkeit - keine Ergänzungen
schwarz-gelb-petrol-farbendes Fraktal
Fraktal, generiert mit MandelBrowser von Tomasz Śmigielski

Liebe Leser:innen,

ich hoffe, ihr hattet schöne und erholsame Weihnachtsfeiertage – ganz egal, ob ihr sie im großen Zu- und Angehörigenkreis verbracht habt, oder ungestört mit Fuchs und Hase in einer einsamen Hütte.

Der verlangtermaßen besinnlichen Weihnachtszeit folgen regelmäßig die Vorbereitungen auf einen lauteren Jahreswechsel mit Knallen und Tösen. Und im Fall vieler Team-Mitglieder auch ein Besuch auf dem Chaos Communication Congress in Hamburg, der heute beginnt.

Die Vorträge könnt ihr auch vom heimischen Sofa aus verfolgen, aber ich freue mich jedes Jahr darauf, auch physisch vor Ort zu sein. Ich bin schon gespannt, wie die vielen Helfenden auch dieses Jahr wieder ein gradliniges Kongresszentrum in einen bunten, magischen Nerdtraum verwandelt haben.

Aber es sind vor allem die Begegnungen mit alten und neuen Bekannten, wegen derer ich mich aus der Jahresend-Plätzchen-Lethargie zu lösen gewillt bin und lieber in neuen Eindrücken bade als dem bewährten Fichtennadel-Badeöl. Es kommen dort Menschen aus ganz unterschiedlichen Ecken der digitalen und analogen Welt zusammen und sie alle haben spannende Gedanken und Geschichten zu teilen. Oft gehe ich dann mit dutzenden Ideen für neue Recherchen nach Hause, die den Beginn einer langen To-do-Liste fürs nächste Jahr darstellen.

Ich bin sicher, auch dieses Mal werden am Ende mehr Ideen als Tage im neuen Jahr auf der Liste landen. Was muss sich eurer Meinung nach im nächsten Jahr unbedingt jemand anschauen? Welche Themen gehen bei uns und anderswo viel zu sehr unter? Was habt ihr euch schon immer gefragt?

Wenn ihr eure Fragen und Ideen teilen wollt, freue ich mich auf eure Rückmeldung. In den Kommentaren, per Mail oder in den nächsten Tagen bei einer Mate auf dem 39C3.

Kommt gut durch die letzten Tage des Jahres!

anna

PS: Um unsere Arbeit zu finanzieren, fehlen uns dieses Jahr noch knapp 99.000 Euro. Falls ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das hier tun.

Uns fehlen dieses Jahr noch 62.602 Euro.
Bist Du auch Feuer und Flamme für Grundrechte?
Dann unterstütze jetzt unsere Arbeit mit einer Spende.
Jetzt spenden
Bist Du auch Feuer und Flamme für Grundrechte?
Dann unterstütze jetzt unsere Arbeit mit einer Spende.

Anlasslose SpeicherungJustizministerium veröffentlicht Gesetzentwurf zur Vorratsdatenspeicherung

Die Bundesregierung will Internet-Zugangs-Anbieter verpflichten, IP-Adressen aller Nutzer für drei Monate zu speichern. Das geht aus dem Gesetzentwurf zur Vorratsdatenspeicherung hervor, den das Justizministerium veröffentlicht hat. Das Gesetz betrifft auch Internet-Dienste wie E-Mails und Messenger.

Lesen Sie diesen Artikel: Justizministerium veröffentlicht Gesetzentwurf zur Vorratsdatenspeicherung

Sanktionen gegen HateAid-FührungDie Bundesregierung muss jetzt scharf protestieren

Die USA belegen Menschen mit Sanktionen, weil sie demokratisch legitimierte Gesetze gegen Tech-Konzerne verteidigen. Das erfordert eine klare Antwort aus Europa. Es geht um die Souveränität der EU, Gesetze selbst zu gestalten, und um die Freiheit der europäischen Zivilgesellschaft. Ein Kommentar.

Lesen Sie diesen Artikel: Die Bundesregierung muss jetzt scharf protestieren
Noch 62.602 Euro für digitale Freiheitsrechte.

Bist Du auch Feuer und Flamme für Grundrechte? Dann unterstütze jetzt unsere Arbeit mit einer Spende.

Über die Autor:in

Anna ist Co-Chefredakteurin bei netzpolitik.org. Sie interessiert sich vor allem für staatliche Überwachung und Dinge rund um digitalisierte Migrationskontrolle.

Kontakt: E-Mail (OpenPGP), Mastodon, Telefon: +49-30-5771482-42 (Montag bis Freitag jeweils 8 bis 18 Uhr).

Veröffentlicht 27.12.2025 um 10:05
Kategorie
Schlagworte

0 Ergänzungen

Wir freuen uns auf Deine Anmerkungen, Fragen, Korrekturen und inhaltlichen Ergänzungen zum Artikel. Bitte keine reinen Meinungsbeiträge! Unsere Regeln zur Veröffentlichung von Ergänzungen findest Du unter netzpolitik.org/kommentare. Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.

Weitere Artikel
Verschränkte Arme einer Person im weißen Kittel
Technologie

SicherheitslückeWenn die Nachricht vom Fake-Doktor kommt

Das KIM-System soll garantieren, dass Ärzt:innen und Krankenhäuser geschützt sensible Gesundheitsdaten austauschen können. Auf dem Chaos Communication Congress weist der IT-Forscher Christoph Saatjohann nach, dass das System gravierende Sicherheitslücken aufweist. Verantwortlich dafür sei vor allem die Gematik.

Lesen Sie diesen Artikel: Wenn die Nachricht vom Fake-Doktor kommt